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27 березня 2020, пʼятниця, 15:20 7
Судова влада 2020-03-27T15:22:46+02:00
Українські Новини
Вбивство Старицького: суд заарештував екс-міністра закордонних справ Кожару із заставою 14 млн гривень

Вбивство Старицького: суд заарештував екс-міністра закордонних справ Кожару із заставою 14 млн гривень

Елизавета Драбкина
Печерський районний суд Києва, Сергій Старицький, Леонід Кожара
Леонід Кожара. Фото: Апостроф
Леонід Кожара. Фото: Апостроф

Шевченківський районний суд заарештував колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожару за підозрою у вбивстві генерального директора Atlantic Group Сергія Старицького в Чайках Київської області з можливістю внесення застави в сумі 14,083 млн.

Таке рішення суд прийняв у п'ятницю, передають Українські Новини.

Прокуратура просила суд заарештувати Кожару без альтернативи застави.

У свою чергу, сторона захисту просила суд в повному обсязі відмовити в задоволенні клопотання прокуратури.

Кожара зобов'язаний з'являтися до суду, до слідчого і прокурора на першу вимогу, повідомляти про зміну місця проживання або роботи, не відлучатися з місця проживання без повідомлення слідства, утримуватися від спілкування з потерпілими, здати паспорт для виїзду за кордон, а також носити електронний браслет.

Строк дії обов'язків, покладених на нього у разі внесення застави, триватиме до 25 травня.

Як повідомляли Українські Новини, 25 березня поліція затримала Кожару за підозрою у вбивстві Старицького і повідомила про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) Кримінального кодексу.

За даними захисту, дружина Кожари зізналася у випадковому вбивстві Старицького.

Раніше поліція провела слідчий експеримент у кримінальному провадженні про вбивство генерального директора Atlantic Group Сергія Старицького.

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