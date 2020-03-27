Начальник поліції Києва Андрій Крищенко заразився коронавірусом

У заступника голови Нацполіціі, начальника поліції Києва Андрія Крищенко підтверджений коронавірус, який у Києві підтверджений у 55 чоловік. Про це повідомив заступник глави МВС Антон Геращенко у себе в Facebook.

"Його стан здоров'я задовільний. Він продовжує виконувати свої обов'язки дистанційно", — написала Геращенко.

Коло осіб, які контактували протягом інкубаційного періоду з хворим, встановлено. Всі вони поінформовані про потенційний ризик захворювання і перебувають на самоізоляції.

Приміщення столичного главку належним чином продезінфіковані.

"Між тим керівник столичної поліції і члени його сім'ї протягом останнього місяця за кордоном не перебували", — додав Геращенко.

Крім того, за його словами, позитивний тест на коронавірус показали аналізи трьох поліцейських і одного курсанта.

А тим часом, Кличко закликав киян "стукати" на людей з симптомами коронавіруса.

станом на 10:00 27 березня кількість встановлених випадків коронавірусної інфекції в Україні побільшало на 62 до 218.

Тим часом за останню добу кількість нових випадків зараження коронавірусом склало 61 719 людей, а загинули за 26 березня 2 799 осіб (всього 24 075). У той же час, одужали за цей день 8 660 осіб (всього 122 672).