Начальник поліції Києва Андрій Крищенко заразився коронавірусом

У заступника голови Нацполіціі, начальника поліції Києва Андрія Крищенко підтверджений коронавірус, який у Києві підтверджений у 55 чоловік. Про це повідомив заступник глави МВС Антон Геращенко у себе в Facebook. "Його стан здоров'я задовільний. Він продовжує виконувати свої обов'язки дистанційно", — написала Геращенко. Коло осіб, які контактували протягом інкубаційного періоду з хворим, встановлено. Всі вони поінформовані про потенційний ризик захворювання і перебувають на самоізоляції. Приміщення столичного главку належним чином продезінфіковані. "Між тим керівник столичної поліції і члени його сім'ї протягом останнього місяця за кордоном не перебували", — додав Геращенко. Крім того, за його словами, позитивний тест на коронавірус показали аналізи трьох поліцейських і одного курсанта. А тим часом, Кличко закликав киян "стукати" на людей з симптомами коронавіруса. станом на 10:00 27 березня кількість встановлених випадків коронавірусної інфекції в Україні побільшало на 62 до 218. Тим часом за останню добу кількість нових випадків зараження коронавірусом склало 61 719 людей, а загинули за 26 березня 2 799 осіб (всього 24 075). У той же час, одужали за цей день 8 660 осіб (всього 122 672).