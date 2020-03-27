підписатися на розсилку
27.9 28.6
30.7 31.65
˟
27 березня 2020, пʼятниця, 13:35 9
Суспільство 2020-03-27T15:15:03+02:00
Українські Новини
Кличко заявив, що ціна проїзду в транспорті по спецквитком залишається 8 гривень

Кличко заявив, що ціна проїзду в транспорті по спецквитком залишається 8 гривень

Ольга Фандорина
Транспорт, Коронавірус, карантин в Києві, Спецквитки
Спецбилеты на транспорт. Фото: apnews.com.ua
Спецбилеты на транспорт. Фото: apnews.com.ua

Сьогодні, 27 березня, мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо ситуації з поширенням коронавіруса, яким заразилися вже 218 осіб в Україні, і карантином в Києві, де закликав українців повідомляти про людей, у яких помітні симптоми коронавіруса, а також - прояснив ситуацію навколо ціни на спецбилеты на транспорт.

Мер додав, що на період дії обмежувальних заходів громадський транспорт столиці перевозить пасажирів виключно при наявності спецквитка, посвідчення особи і засобів індивідуального захисту.

"Підкреслюю, всі жителі міста, які отримали спецквитки, платять за проїзд на загальній основі", - сказав Кличко.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 10:00 27 березня кількість встановлених випадків коронавірусної інфекції в Україні побільшало на 62 до 218.

Тим часом за останню добу кількість нових випадків зараження коронавірусом склало 61 719 людей, а загинули за 26 березня 2 799 осіб (всього 24 075). У той же час, одужали за цей день 8 660 осіб (всього 122 672).

Більше новин про: Транспорт Коронавірус карантин в Києві Спецквитки

У Києві вже 55 хворих на коронавірус, перевіряють ще 32 підозри, - Кличко
Кличко закликав киян "здавати" людей з симптомами коронавірусу
Новини
Бойко заявив, що план боротьби з епідемією та порятунку економіки має лише ОПЗЖ 15:41
Через карантин стане менше угод оренди торгових площ, - "Українська торгова гільдія" 15:34
Під час карантину до АДС "Харківміськгазу" почастішали хибні виклики від дітей 15:30 Прес-реліз
Вбивство Старицького: суд заарештував екс-міністра закордонних справ Кожару із заставою 14 млн гривень 15:20
Заступник генпрокурора Трепак подав у відставку 15:14
більше новин
"Нова пошта" передала 2-у партію медобладнання та засобів індивідуального захисту лікарнях Полтави 19:00
Ярославський дав пораду Кличку: немає VIP-клієнтів - не потрібні VIP-палати 00:35
Кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилася до 145, п'ять летальних 23:06 Інфографіка
Хабар. Фото: freepik
Коронавірус не перешкода. Проректора Держекоакадемії затримали за хабар 20:59
Незважаючи на спад епідемії коронавірусу в Італії, смертність в країні все ще висока 21:03
більше новин
Фінансування МВС Кабмін хоче збільшити на 9 млрд гривень 20:34
МОЗ назвав категорію людей, які найчастіше хворіють на коронавірус. І це не пенсіонери 11:11
Коронавірус. Фото: pixabay
Від коронавірусу загинули вже 24 тис. осіб. Дані на 27 березня 08:22
Через карантин "Книжковий Арсенал" змінив дати фестивалю 21:02
Кабмін пропонує збільшити дефіцит держбюджету майже в чотири рази, - депутат 10:21
більше новин
Карантин в Україні: як змінилася інфляція
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok