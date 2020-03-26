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  • У російського артиста Льва Лещенка діагностували коронавірус, – ЗМІ
26 березня 2020, четвер, 14:31 9
Світ 2020-03-26T14:45:02+02:00
Українські Новини
У російського артиста Льва Лещенка діагностували коронавірус, – ЗМІ

У російського артиста Льва Лещенка діагностували коронавірус, – ЗМІ

Елизавета Кесельман
Коронавірус, коронавірус у актора, Лев Лещенко
Лев Лещенко. Фото: Вікіпедія
Лев Лещенко. Фото: Вікіпедія

У радянського і російського артиста Льва Лещенка, який ще вчора звернувся зі своєю дружиною в лікарню із запаленням легенів, діагностували коронавірус. Про це повідомляє Телеграм-канал Маѕһ.

Зокрема, починаючи зі вчорашнього дня артист знаходиться в реанімації. Згідно з інформацією відомства, у нього виявлені позитивні результати аналізів на коронавірус.

Скріншот: t.me/breakingmashСкріншот: t.me/breakingmash

Також представник співака діагноз поки не підтверджує, офіційної заяви теж немає.

Як повідомляли Українські Новини, раніше заступник голови Харківської обласної ради Володимира Скоробагача підтвердили коронавірус.

Крім того, з підозрою на коронавірусну інфекцію госпіталізували одного з депутатів Франції Жана-Люка-Рейтцера.

коронавірус виявили у віце-прем'єра Іспанії.

Тим часом, у принца Уельського Чарльза, сина королеви Великобританії Єлизавети II, підтвердили зараження інфекцією COVID-19.

Більше того, в світі вперше зафіксований випадок зараження людини відразу двома видами коронавірусу.

Також повідомлялося про те, що у третини хворих коронавірусною інфекцією симптоми не виявляються.

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