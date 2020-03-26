У російського артиста Льва Лещенка діагностували коронавірус, – ЗМІ

У радянського і російського артиста Льва Лещенка, який ще вчора звернувся зі своєю дружиною в лікарню із запаленням легенів, діагностували коронавірус. Про це повідомляє Телеграм-канал Маѕһ. Зокрема, починаючи зі вчорашнього дня артист знаходиться в реанімації. Згідно з інформацією відомства, у нього виявлені позитивні результати аналізів на коронавірус. Скріншот: t.me\/breakingmash Також представник співака діагноз поки не підтверджує, офіційної заяви теж немає. Як повідомляли Українські Новини, раніше заступник голови Харківської обласної ради Володимира Скоробагача підтвердили коронавірус. Крім того, з підозрою на коронавірусну інфекцію госпіталізували одного з депутатів Франції Жана-Люка-Рейтцера. коронавірус виявили у віце-прем'єра Іспанії. Тим часом, у принца Уельського Чарльза, сина королеви Великобританії Єлизавети II, підтвердили зараження інфекцією COVID-19. Більше того, в світі вперше зафіксований випадок зараження людини відразу двома видами коронавірусу. Також повідомлялося про те, що у третини хворих коронавірусною інфекцією симптоми не виявляються.