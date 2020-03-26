підписатися на розсилку
27.6 28.25
29.75 30.77
˟
26 березня 2020, четвер, 10:35 374
Верховна Рада і партії 2020-03-26T10:45:02+02:00
Українські Новини
Депутат "Слуги народу" виступив проти законопроекту про банківську діяльність, - ЗМІ

Депутат "Слуги народу" виступив проти законопроекту про банківську діяльність, - ЗМІ

Ірина Дорофейчук
Законопроект, МВФ, Банки, Слуга народу, Андрій Холодов, Банківська діяльність
Андрій Холодів Фото: kp.ua
Андрій Холодів Фото: kp.ua

Народний депутат із фракції "Слуга народу" Андрій Холодов виступив проти законопроєкту №3260 щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, інформує портал obozrevatel.com.

Свою позицію він аргументував у Facebook, наголосивши, що результатом цього закону стане "амністія в усіх справах на фінансовому ринку" для влади часів президентства Петра Порошенка.

"Короткий зміст законопроєкту 3260 такий: Нацбанк, Фонд гарантування вкладів фізосіб і Кабмін отримують право на фінансовому ринку робити все, що вважають за потрібне на підставі своєї "професійної думки". Цю "думку" не можна оскаржити в суді. Максимум що можна – це спробувати отримати компенсацію за незаконні рішення постфактум. Але умови прописані так, що це зробити буде неможливо", – висловився Холодов.

Він вважає, що ці "права" Нацбанку хочуть "видати заднім числом", щоб прикрити минулу владу.

"Ви власник банку? НБУ може віджати його будь-якої миті. І ніяк ви потім бізнес не повернете. Ну або домовляйтеся з НБУ – шукайте корупційні можливості", – попередив нардеп.

На думку Холодова, наділення НБУ подібними повноваженнями може призвести до перевищення повноважень та використання регулятора в політичних цілях.

"Виходить так: ...Нацбанк хочуть наділити правами фінансового НКВС. Концентрація такої влади в одних руках дасть легальну можливість продовжувати використовувати НБУ в політичних цілях і поставить рішення НБУ вище за всю судову систему", – наголосив нардеп.

Зазначимо, ухвалення цього законопроєкту є однією з вимог Міжнародного валютного фонду. Його текст опублікований на сайті парламенту і передбачає, що власники та колишні власники банку можуть отримати відшкодування збитків лише у грошовій формі. При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.

Більше новин про: Законопроект МВФ Банки Слуга народу Андрій Холодов Банківська діяльність

Нардеп Холодов подав приклад, купивши для Чернівці...
Під час карантину банківська система працюватиме у...
У четвер депутати зберуться у Раді, а Зеленський з...
За порушення правил карантину будуть штрафувати на...
В Україні зафіксовано 156 випадків зараження коронавірусом і 1124 повідомлення про підозру, - МОЗ
Кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилася до 145, п'ять летальних
Новини
Рубль почав падати. Курс російської нацвалюти на 26 березня 10:50
В Україні зафіксовано 156 випадків зараження коронавірусом і 1124 повідомлення про підозру, - МОЗ 10:44
Депутат "Слуги народу" виступив проти законопроекту про банківську діяльність, - ЗМІ 10:35
Долар і євро злетіли майже на 15 копійок. Курс валют на четвер 10:25
Кабмін пропонує збільшити дефіцит держбюджету майже в чотири рази, - депутат 10:21
більше новин
Чернігівщина увійшла до переліку шести кращих областей за динамікою соціально-економічного розвитку, - Голова Чернігівської ОДА Прокопенко 13:03 Інфографіка
Кличко не знає, коли навчання в школах і університетах можна буде відновити 13:03
Рабінович закликав владу дослухатися до "кращого антикризового менеджера Медведчука" 12:11
Фонд Вадима Новинського надає підтримку людям похилого віку в умовах карантину 12:25
"Дарниця" готова виробляти препарати для боротьби з коронавірусом 08:31
більше новин
Медикам ввели погодинну оплату за лікування хворих Covid-19 19:20
Увірвався арктичний холод і вітри: оголошено перший рівень небезпеки 09:33
Вітамін С і промивання горла не врятує від коронавірсу. Розвінчані найпопулярніші фейки про COVID-19 18:10
Які права мають пасажири, рейси яких скасували через коронавірус. Роз'яснення Єврокомісії 09:16
Кличко не знає, коли навчання в школах і університетах можна буде відновити 13:03
більше новин
Зареєстрованих випадків COVID-19 вже майже півмільйона. Дані коронавірусу на 26 березня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok