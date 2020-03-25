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25 березня 2020, середа, 23:31 8
Суспільство 2020-03-25T23:45:02+02:00
Українські Новини
У Сумській області померла жінка, у якої діагностували коронавірус

У Сумській області померла жінка, у якої діагностували коронавірус

Елена Новикова
Коронавірус, коронавірус в Україні, Смерть від коронавірусу, Смерть від коронавірусу в Україні
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Хвора на коронавірус в Конотопі (Сумська область) жінка померла. Про це йдеться в повідомленні на сайті Сумської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"Жінка, мешканка Конотопського району, у якої сьогодні експрес-тест на COVID-19 дав позитивний результат, померла в Конотопській центральній районній лікарні", - сказано в ньому.

Відзначається, що причини смерті жінки встановлюються, оскільки результати експрес-тесту є попередніми і не є підставою встановлення остаточного діагнозу.

Лише після проведення лабораторного дослідження можна буде говорити про причини смерті.

Аналізи направлені в Сумський обласний лабораторний центр.

Як захиститися від коронавірусу:

  • самоізолюватися і уникати контакту з людьми з симптомами ГРВІ, дотримуватися мінімальної дистанції - 1,5 метра;
  • не торкатися обличчя, особливо очей, носа та рота;
  • продукти термічно обробляти – не вживати сире м'ясо, м'ясні субпродукти і птиця;яйця;
  • негайно звернутися до свого сімейного лікаря по телефону в разі появи перших симптомів ГРВІ.

Як захиститися від коронавіруса. Інфографіка: Центр громадського здоров'яЯк захиститися від коронавірусу. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Як повідомляли "Українські Новини", у Херсонській області був зафіксований перший випадок захворювання коронавірусом.

Також 25 березня в Тернопільській області зафіксували першу смерть від коронавірусу.

Раніше повідомлялося про те, що в світі коронавирусом заразилося більше 400 тисяч чоловік.

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