У Сумській області померла жінка, у якої діагностували коронавірус

Хвора на коронавірус в Конотопі (Сумська область) жінка померла. Про це йдеться в повідомленні на сайті Сумської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини. "Жінка, мешканка Конотопського району, у якої сьогодні експрес-тест на COVID-19 дав позитивний результат, померла в Конотопській центральній районній лікарні", - сказано в ньому. Відзначається, що причини смерті жінки встановлюються, оскільки результати експрес-тесту є попередніми і не є підставою встановлення остаточного діагнозу. Лише після проведення лабораторного дослідження можна буде говорити про причини смерті. Аналізи направлені в Сумський обласний лабораторний центр. Як захиститися від коронавірусу: самоізолюватися і уникати контакту з людьми з симптомами ГРВІ, дотримуватися мінімальної дистанції - 1,5 метра; не торкатися обличчя, особливо очей, носа та рота; продукти термічно обробляти – не вживати сире м'ясо, м'ясні субпродукти і птиця;яйця; негайно звернутися до свого сімейного лікаря по телефону в разі появи перших симптомів ГРВІ. Як захиститися від коронавірусу. Інфографіка: Центр громадського здоров'я Як повідомляли "Українські Новини", у Херсонській області був зафіксований перший випадок захворювання коронавірусом. Також 25 березня в Тернопільській області зафіксували першу смерть від коронавірусу. Раніше повідомлялося про те, що в світі коронавирусом заразилося більше 400 тисяч чоловік.