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25 березня 2020, середа, 14:54 19
Кабмін 2020-03-25T15:45:02+02:00
Українські Новини
Кабмін дозволив примусово обстежувати людей з симптомами коронавірусу і контактних осіб

Кабмін дозволив примусово обстежувати людей з симптомами коронавірусу і контактних осіб

Ярина Вацяк
Кабмін, медобстеження, Коронавірус, Симптоми коронавірусу
Коронавірус. Скріншот відео CBS News
Коронавірус. Скріншот відео CBS News

Кабінет Міністрів зобов'язав проходити медичне обстеження всіх, хто має симптоми захворювання COVID-19, а також контактних осіб

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 25 березня.

"Заклади охорони здоров'я будуть мати право здійснювати обов'язкове медичне обстеження осіб, які мають симптоми COVID-19 або перебували в контакті з особами, які мають встановлений діагноз COVID-19, якщо ці особи відмовляються від обстеження в добровільному порядку", - сказано в повідомленні.

Особам, які ухиляються від лікування в добровільному порядку, буде призначатися карантин.

Охорону громадської безпеки та порядку на прилеглій території об'єктів, де буде проходити обстеження, госпіталізація або карантин, будуть забезпечувати Національна поліція і Національна гвардія.

Як повідомляли Українські Новини, у МОЗ за добу підтвердили 29 нових випадків коронавірусу, всього 113 заражених.

Кабінет Міністрів продовжив карантин і ввів надзвичайну ситуацію у всіх регіонах до 24 квітня.

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