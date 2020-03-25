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25 березня 2020, середа, 13:39 26
Суспільство 2020-03-25T15:15:02+02:00
Українські Новини
Страховики готові платити страховку за захворювання коронавірусом COVID-19

Страховики готові платити страховку за захворювання коронавірусом COVID-19

Ольга Фандорина
страхування, Коронавірус, Страхові компанії, Страхові випадки

Компанії по страхуванню здоров'я готові визнати коронавірус (COVID-19), яким заразилися в світі більше 400 тисяч осіб, страховим випадком і компенсувати витрати на ліки.

Про це страхові компанії "PZU Україна" і "ТАС" повідомили Українським Новинам.

"Згідно з чинним алгоритмом роботи медичних закладів країни, якщо у застрахованого виявлені ознаки вірусу, надати медичну допомогу йому можуть тільки державні спеціалізовані лікарні. В Україні чітко встановлено перелік держлікарень, які прийматимуть людей в зазначених випадках. Згідно з правилами МОЗ, буде викликана державна швидка допомога , яка відвезе застраховану особу в одну з визначених переліком лікарень. у лікарні безкоштовно буде проведено експрес-тест на COVID-19. У разі позитивного результату лікування буде проводитися безкоштовно в умовах повної ізоляції тієї ж лікарні", - зазначила страхова компанія "PZU Україна".

Також СК підкреслила, що, згідно з чинними договорами, компанія забезпечить ліками, яких не буде в лікарні.

Зазначається, що жодна приватна клініка не може прийняти хворого з підозрою на COVID-19.

"Це ж стосується систем тестування на вірус, які було закуплено Міністерством охорони здоров'я, і ​​вказане тестування можна пройти тільки за направленням лікарів держлікарень", - повідомила страхова компанія.

Також компанія підкреслила, що для застрахованих клієнтів буде забезпечено попередню підтримку і консультацію.

У свою чергу, СК "ТАС" повідомила, якщо офіційного оголошення епідемії в Україні не відбудеться, то в разі діагностування вірусу COVID-19 у застрахованої особи згаданий діагноз буде визнано страховим випадком і компанія здійснить страхові виплати, які можуть бути спричинені діагностикою COVID-19, за всіма чинними договорами.

"А саме: втрата життя застрахованої особи під час дії договору страхування; критичні захворювання, встановлення інвалідності застрахованої особи під час дії договору страхування; швидка медична допомога з госпіталізацією; госпіталізація; хірургічне втручання, а також реабілітація", - зазначила СК "ТАС".

Також компанія підкреслила, що в разі офіційного оголошення епідемії застрахованій особі буде здійснено страхову виплату за всіма чинними договорами страхування в повному обсязі за такими ризиками: втрата життя під час дії договору страхування та критичні захворювання.

Як повідомляли Українські Новини, заразитися коронавірусом можна не тільки на вулиці, але й у себе вдома.

Таке відбувається, якщо нехтувати правилами гігієни і профілактики. Потрібно обов'язково мити руки після відвідування вулиці і обробляти їх антисептиком, рецепт якого дав Комаровський.

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