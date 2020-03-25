Запланований на травень бій між Ломаченко та Лопесом перенесли через коронавірус

Бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між українцем Василем Ломаченком та американцем Теофимо Лопесом перенесли на невизначений термін через епідемії коронавірусу, на який у світі захворіли вже більше 400 тисяч осіб.

Про це повідомляє сайт World Boxing Organization.

"На тлі поточної ситуації в усьому світі, викликаної Covid-19, WBO відклала всі змагання з боксу орієнтовно по червень 2020", — йдеться в повідомленні.

Поєдинок між українцем та американцем планували провести 30 травня.

Нова дата бою поки невідома.

Як повідомляли Українські Новини, український боксер Василь Ломаченко зайняв перше місце у рейтингу кращих боксерів незалежно від вагової категорії.

До цього українець Василь Ломаченко і британець Люк Кемпбелл зустрілися в ніч з 31 серпня на 1 вересня в поєдинку за титули WBA, WBO і вакантний пояс WBC. Українець переміг.

Напередодні бою українські парашутисти представили відео в підтримку українського чемпіона світу за версіями WBO і WBA Василя Ломаченка перед поєдинком проти британця Люка Кемпбелла. Ролик на своїй офіційній сторінці в Instagram розмістив сам Василь Ломаченко, подякувавши за підтримку.