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  • Запланований на травень бій між Ломаченко та Лопесом перенесли через коронавірус
25 березня 2020, середа, 10:03 3
Спорт 2020-03-25T10:24:48+02:00
Українські Новини
Запланований на травень бій між Ломаченко та Лопесом перенесли через коронавірус

Запланований на травень бій між Ломаченко та Лопесом перенесли через коронавірус

Кира Молчанова
Спорт, Бокс, Ломаченко, Василь Ломаченко, Коронавірус, коронавірус в Європі
Ломаченко. Фото: прес-служба
Ломаченко. Фото: прес-служба "Інтера"

Бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між українцем Василем Ломаченком та американцем Теофимо Лопесом перенесли на невизначений термін через епідемії коронавірусу, на який у світі захворіли вже більше 400 тисяч осіб.

Про це повідомляє сайт World Boxing Organization.

"На тлі поточної ситуації в усьому світі, викликаної Covid-19, WBO відклала всі змагання з боксу орієнтовно по червень 2020", — йдеться в повідомленні.

Поєдинок між українцем та американцем планували провести 30 травня.

Нова дата бою поки невідома.

Як повідомляли Українські Новини, український боксер Василь Ломаченко зайняв перше місце у рейтингу кращих боксерів незалежно від вагової категорії.

До цього українець Василь Ломаченко і британець Люк Кемпбелл зустрілися в ніч з 31 серпня на 1 вересня в поєдинку за титули WBA, WBO і вакантний пояс WBC. Українець переміг.

Напередодні бою українські парашутисти представили відео в підтримку українського чемпіона світу за версіями WBO і WBA Василя Ломаченка перед поєдинком проти британця Люка Кемпбелла. Ролик на своїй офіційній сторінці в Instagram розмістив сам Василь Ломаченко, подякувавши за підтримку.

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