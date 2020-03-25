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25 березня 2020, середа, 09:31 12
Верховна Рада і партії 2020-03-25T10:30:01+02:00
Українські Новини
Платформа Бойка готова голосувати за "антивірусні" законопроекти

Платформа Бойка готова голосувати за "антивірусні" законопроекти

Павло Твердохліб
Верховна Рада України, Бойко Юрій, Опозиційна платформа - За життя, Пандемія, Коронавірус, законопроєкт, ОП-ЗЖ
Юрій Бойко. Фото: ВП-ЗЖ
Юрій Бойко. Фото: ВП-ЗЖ

"У країни немає часу чекати. ОП-ЗЖ готова голосувати за необхідні для країни і людей закони." Про це Співголова фракції Опозиційної платформи - За життя Юрій Бойко заявив в ефірі одного з телеканалів, інформує портал zagittya.com.ua .

Політик підкреслив, що найближчим часом потрібно провести позачергове засідання Верховної Ради і внести зміни до держбюджету-2020 року, щоб збільшити фінансування медицини та медпрацівників, забезпечити соціальний захист людей і підтримку економіці країни. Але застеріг владу від спроби використовувати позачергове парламентське засідання, як майданчик для голосування за рішення, яких вимагають зовнішні кредитори (мова йде про законопроект про відкриття ринку землі, - ред.).

"Опозиційна платформа - За життя розробила пакет антикризових заходів, які необхідні для економіки, для бізнесу, для людей, для відновлення вітчизняної медицини. Сьогодні це спільні завдання для всіх відповідальних політиків. Ми готові їх обговорювати з колегами по парламенту, взяти участь у позачерговому засіданні, і голосувати за прийняття таких рішень. Але ми категорично не будемо підтримувати закони, які диктує МВФ. Зокрема, про продаж землі", - сказав співголова фракції.

Юрій Бойко підкреслив, що якщо вимоги МВФ йдуть в розріз із безпекою країни - вони не повинні прийматися парламентом.

"У світі зараз поширення епідемії нового вірусу. Це непередбачений, форс-мажорний випадок. Зараз уряд повинен по-іншому, дуже відповідально і серйозно підійти до переговорів із МВФ. Ми зайвого не вимагаємо, ми, як будь-яка країна, повинні захищати себе і своїх людей. Якщо вимоги Міжнародного валютного фонду йдуть у розріз із завданням підтримки вітчизняної економіки, якщо виникають обмеження для допомоги людям - такі умови не можуть бути прийняті", - сказав народний депутат.

Він також акцентував увагу на заходах із безпеки під час підготовки і проведення позачергового засідання ВР.

"З огляду на те, що тести виявили вірус у кількох членів парламенту, треба вжити всіх заходів, щоб робота Верховної Ради не загрожувала здоров'ю багатьох людей, які забезпечують парламентський процес, і їхнім сімям. Потрібно шукати прийнятну форму", - зазначив співголова фракції опозиціонерів.

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