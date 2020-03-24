Від чого помирають українці: в 2018 основними причинами смерті були хвороби серця, рак і зовнішні причини

Серцево-судинні хвороби, рак і зовнішні причини були основними причинами смерті українців у 2018.

Про це йдеться в демографічному щорічнику Державної служби статистики.

Згідно зі статистикою, в 2018 році померло 587 665 українців (1610 середньодобово).

На першому місці серед причин смерті – серцево-судинні захворювання – 392 060 осіб або 1 074 середньодобово.

На другому місці – злоякісні новоутворення (рак) – 77 836 осіб або 213 середньодобово.

На третьому місці – зовнішні причини – 30 905 чоловік або 84,7 осіб, у тому числі випадкові отруєння – 4 764 людини або 13 осіб середньодобово і ДТП – 3936 осіб або 10,8 середньодобово.

На рівні зі смертністю від ДТП – кількість смертей від Сніду – 3 949 осіб (10,8 людина середньодобово) та від туберкульозу – 3 695 осіб (10,1 осіб).

Як повідомляли Українські Новини, станом на 13:00 24 березня кількість зафіксованих випадків коронавирусной інфекції в Україні становить 97 випадків, померло 3 людини.

У січні, за даними Держстату, від грипу і пневмонії помер 621 чоловік.

А раніше Україна стала другою в світі з поширення онкології.