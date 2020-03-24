підписатися на розсилку
27.35 28.25
29.35 30.4
˟
24 березня 2020, вівторок, 15:37 8
Суспільство 2020-03-24T19:30:05+02:00
Українські Новини
Від чого помирають українці: в 2018 основними причинами смерті були хвороби серця, рак і зовнішні причини

Від чого помирають українці: в 2018 основними причинами смерті були хвороби серця, рак і зовнішні причини

Ольга Фандорина
Смертність, Серцево-судинні захворювання, Онкологія, Смертність в Україні
Медицина, лікування, лікар, хвороба, захворювання, доктор. Фото: МХП
Медицина, лікування, лікар, хвороба, захворювання, доктор. Фото: МХП

Серцево-судинні хвороби, рак і зовнішні причини були основними причинами смерті українців у 2018.

Про це йдеться в демографічному щорічнику Державної служби статистики.

Згідно зі статистикою, в 2018 році померло 587 665 українців (1610 середньодобово).

На першому місці серед причин смерті – серцево-судинні захворювання – 392 060 осіб або 1 074 середньодобово.

На другому місці – злоякісні новоутворення (рак) – 77 836 осіб або 213 середньодобово.

На третьому місці – зовнішні причини – 30 905 чоловік або 84,7 осіб, у тому числі випадкові отруєння – 4 764 людини або 13 осіб середньодобово і ДТП – 3936 осіб або 10,8 середньодобово.

На рівні зі смертністю від ДТП – кількість смертей від Сніду – 3 949 осіб (10,8 людина середньодобово) та від туберкульозу – 3 695 осіб (10,1 осіб).

Як повідомляли Українські Новини, станом на 13:00 24 березня кількість зафіксованих випадків коронавирусной інфекції в Україні становить 97 випадків, померло 3 людини.

У січні, за даними Держстату, від грипу і пневмонії помер 621 чоловік.

А раніше Україна стала другою в світі з поширення онкології.

Більше новин про: Смертність Серцево-судинні захворювання Онкологія Смертність в Україні

В Україні вже 97 хворих на коронавірус: карта розповсюдження
Що таке ШВЛ і чи забезпечена ними Україна: МОЗ назвав кількість апаратів
Новини
Медикам ввели погодинну оплату за лікування хворих Covid-19 19:20
"Фармак" вважає необхідним сприяння держави при експорті фармпродукції 19:07
У Києві заборонили продавати каву на винос, алкоголь на розлив і шаурму 19:00
Wizz Air призупинила польоти з Києва і компенсує 120% вартості квитків 18:49
Капіталізація АТ "Фармак" оцінюється в $850 млн - 1 млрд, - голова наглядової ради Жебровська 18:27
більше новин
23 березня кількість хворих коронавірусом збільшилася на 10 осіб до 83 00:00
У МОЗ спалах коронавіруса в Україні вважають неминучим 23:55
В Україні щодня виробляють півмільйона медичних масок: проте в аптеках їх немає 23:41
Гривня переступила психологічну позначку в 28 грн/долар: курс валют на сьогодні 05:30
В Україні вже випробують перші вітчизняні тест-системи для діагностики коронавіруса, - МОЗ 00:06
більше новин
В Україні офіційно підтверджено 63 випадки коронавірусу 21:32 Інфографіка
Коронавірус. Фото: pixabay.com
В Італії за добу понад 5 тис. нових заражених коронавірусом. Дані на 23 березня 08:44
Росія дозволила в'їзд на свою територію жителям "ДНР" і "ЛНР" 16:47
Кличко не знає, коли навчання в школах і університетах можна буде відновити 13:03
Прес-центр ІА "Українські Новини" працює! 14:32
більше новин
Наприкінці 2019 в Україні зросла кількість безробітніх
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok