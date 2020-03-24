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24 березня 2020, вівторок, 00:06 8
Суспільство 2020-03-24T00:08:24+02:00
Українські Новини
В Україні вже випробують перші вітчизняні тест-системи для діагностики коронавіруса, - МОЗ

В Україні вже випробують перші вітчизняні тест-системи для діагностики коронавіруса, - МОЗ

Ольга Фандорина
Коронавірус, коронавірус в Україні, Тест-система, Тест на коронавірус
Китайські тести на виявлення коронавіруса. Фото: facebook.com/ОП
Китайські тести на виявлення коронавіруса. Фото: facebook.com/ОП

Після того, як Китай передав Україні до 23 березня 10,4 млн тестів і мільйон масок, міністерство охорони здоров'я очікує початок серійного виробництва вітчизняних тест-систем для діагностики коронавіруса найближчим часом.

Про це заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив в ефірі ток-шоу "Свобода слова" на каналі ICTV, передають Українські Новини.

"В Україні зареєстровано 3 вітчизняних виробника, 2 з них вже надають свої тест-системи для ПЛР-діагностики, вони апробуються у наших вірусологічних лабораторіях. З інституту Академії наук вже перші тест-системи доставлені в Житомирський обласний лабораторний центр, де вони також будуть досліджуватися. Тому, я думаю, що найближчим часом ми можемо вийти на серійне виробництво і у держави є засоби, щоб купувати тест-системи у вітчизняного виробника", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні діє карантин і введений режим НС в деяких областях. Станом на ранок 23 березня лабораторно підтверджені 73 випадки захворювання коронавірусом, 3 з яких - летальні. При цьому Київ лідирує за кількістю інфікованих.

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