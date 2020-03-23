Uber не може почати безкоштовні перевезення лікарів без погодження з МОЗ

Міжнародний сервіс пасажирських автоперевезень Uber не може розпочати анонсовані раніше безкоштовні перевезення медичних працівників без механізму узгодження з Міністерством охорони здоров'я.

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба сервісу.

"Точна механіка зараз узгоджується командами Uber і Міністерства охорони здоров'я", - сказала представник компанії і уточнила, що до узгодження перевезення не почнуться.

20 березня МОЗ заявив, що органи місцевого самоврядування і компанія Uber домовилися про безкоштовні транспортні послуги з перевезення медпрацівників до робочих місць під час карантину.

Домовленість передбачала здійснення 10 тис. перевезень.

Uber зазначив, що ця ініціатива буде працювати на основі промо-кодів, які будуть надані медпрацівникам, і вони зможуть використовувати їх в додатку Uber, а всі витрати покриває сам Uber.

Раніше ряд лікарів у соціальних мережах відзначили, що не можуть на даний момент скористатися анонсованої функцією, а оператори і водії сервісу не знають про неї.

Згідно з повідомленням МОЗ, також холдинг OKKO Group профінансує додаткові 20 тис. перевезень лікарів під час карантину через Uber.

Як повідомляли Українські Новини, з 23 березня через карантину в Києві зупиняється пасажирський транспорт і скористатися ним зможуть лише ті, хто отримав спеціальний пропуск.

Пасажири з спецбилетами зможуть придбати квитки або користуватися проїзними і іншими способами оплати проїзду у столиці під час карантину.