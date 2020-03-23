підписатися на розсилку
27.05 28.1
29 30.35
˟
23 березня 2020, понеділок, 14:11 33
Транспорт 2020-03-23T17:15:03+02:00
Українські Новини
Uber не може почати безкоштовні перевезення лікарів без погодження з МОЗ

Uber не може почати безкоштовні перевезення лікарів без погодження з МОЗ

Елена Литвин
МОЗ, Uber, Таксі, Автоперевезення, безкоштовний проїзд, коронавірус в Україні
Uber в Україні
Uber в Україні

Міжнародний сервіс пасажирських автоперевезень Uber не може розпочати анонсовані раніше безкоштовні перевезення медичних працівників без механізму узгодження з Міністерством охорони здоров'я.

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба сервісу.

"Точна механіка зараз узгоджується командами Uber і Міністерства охорони здоров'я", - сказала представник компанії і уточнила, що до узгодження перевезення не почнуться.

20 березня МОЗ заявив, що органи місцевого самоврядування і компанія Uber домовилися про безкоштовні транспортні послуги з перевезення медпрацівників до робочих місць під час карантину.

Домовленість передбачала здійснення 10 тис. перевезень.

Uber зазначив, що ця ініціатива буде працювати на основі промо-кодів, які будуть надані медпрацівникам, і вони зможуть використовувати їх в додатку Uber, а всі витрати покриває сам Uber.

Раніше ряд лікарів у соціальних мережах відзначили, що не можуть на даний момент скористатися анонсованої функцією, а оператори і водії сервісу не знають про неї.

Згідно з повідомленням МОЗ, також холдинг OKKO Group профінансує додаткові 20 тис. перевезень лікарів під час карантину через Uber.

Як повідомляли Українські Новини, з 23 березня через карантину в Києві зупиняється пасажирський транспорт і скористатися ним зможуть лише ті, хто отримав спеціальний пропуск.

Пасажири з спецбилетами зможуть придбати квитки або користуватися проїзними і іншими способами оплати проїзду у столиці під час карантину.

Більше новин про: МОЗ Uber Таксі Автоперевезення безкоштовний проїзд коронавірус в Україні

Екстрена медична допомога не буде робити експрес-т...
Bolt і Uber безкоштовно возитимуть лікарів на робо...
У Uber розповіли, чи злетять ціни на таксі через к...
Об'єднання транспортних гігантів: Blablacar і Busf...
Київ став епіцентром розповсюдження коронавірусу
Росія дозволила в'їзд на свою територію жителям "ДНР" і "ЛНР"
Новини
"Київпрайд-2020" перенесли на невизначений термін через коронавірус 17:13
Родичам померлих дозволяється брати участь в похоронах в засобах захисту 17:00
Росія дозволила в'їзд на свою територію жителям "ДНР" і "ЛНР" 16:47
Глава Департаменту охорони здоров'я Києва відмовилася від самоізоляції, хоча щойно повернулася з-за кордону 16:23 Відео
Скріншот: instagram/omanova_103
Українці, які застрягли в Домінікані, вимагають від Зеленського надіслати за ними президентський літак 16:22
більше новин
В Італії від COVID-19 за добу померли 793 людини. Дані коронавірусу на 22 березня 08:19 Карта
Сергій Вельможний
У другого депутата і його сина підтвердили коронавірус, - Шахов 22:28 Доповнено
В Україні зафіксували 47 випадків коронавірусу 21:23
В Україні можуть ввести надзвичайний стан: що це значить 23:35 Інфографіка
Зараження. Фото: Вікіпедія
На тлі пандемії коронавірусу став популярним фільм "Зараження" з Метом Деймоном 18:39
більше новин
В Україні офіційно підтверджено 63 випадки коронавірусу 21:32 Інфографіка
Коронавірус. Фото: pixabay.com
В Італії за добу понад 5 тис. нових заражених коронавірусом. Дані на 23 березня 08:44
В Італії від COVID-19 за добу померли 793 людини. Дані коронавірусу на 22 березня 08:19 Карта
Прес-центр ІА "Українські Новини" працює! 14:32
В Україні зафіксували 47 випадків коронавірусу 21:23
більше новин
НБУ після підвищення різко обвалив гривню. Курс на 24 березня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok