Соцмережі допомагають Столару збирати допомогу для лікарень

Соцмережі активно розповсюджують соціальну ініціативу Вадима Столара, який організував постачання захисного обмундирування та інших необхідних матеріалів для опорних лікарень столиці, які приймають хворих коронавірусом.

Журналісти, активісти і блогери активно допомагають знаходити нині дефіцитні медичні товари, пропонують свої послуги в якості волонтерів.

"Мені в особистіМ пишуть все більше небайдужих людей. Вони пропонують допомогу, контакти, техніку. Це надихає. У нас багато хороших людей!", – написав в одному з своїх ФБ-звітів Столар.

У той же час він продовжує відмовлятися від інтерв'ю, посилаючись на велику завантаженість у волонтерській роботі.

Нагадаємо, за три дні в Олександрівську клінічну лікарню Столар передав 468 респіраторів, 1826 комбінезонів, 30 тис. вакуумних пробірок для дослідження крові, 10 тис. голок для тих же досліджень, 10 тис. одноразових холдерів для пробірок, 7 систем для прибирання Mistral Moboxx, 400 насадок для них, а також 750 спеціальних маркованих ганчірок і 300 серветок.

Медичні товари

В Київську клінічну лікарню №4 передано 1700 захисних комбінезонів і 300 респіраторів. І це вже друге постачання – вчора цій же медустанові було передано 200 комбінезонів.



