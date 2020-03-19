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19 березня 2020, четвер, 20:50 359
Суспільство 2020-03-19T21:10:30+02:00
Українські Новини
Соцмережі допомагають Столару збирати допомогу для лікарень

Соцмережі допомагають Столару збирати допомогу для лікарень

Елена Новикова
Вадим Столар, Допомога лікарням, Александрівська клінічна лікарня, Міська клінічна лікарня №4
Міська клінічна лікарня №4
Міська клінічна лікарня №4

Соцмережі активно розповсюджують соціальну ініціативу Вадима Столара, який організував постачання захисного обмундирування та інших необхідних матеріалів для опорних лікарень столиці, які приймають хворих коронавірусом.

Журналісти, активісти і блогери активно допомагають знаходити нині дефіцитні медичні товари, пропонують свої послуги в якості волонтерів.

"Мені в особистіМ пишуть все більше небайдужих людей. Вони пропонують допомогу, контакти, техніку. Це надихає. У нас багато хороших людей!", – написав в одному з своїх ФБ-звітів Столар.

У той же час він продовжує відмовлятися від інтерв'ю, посилаючись на велику завантаженість у волонтерській роботі.

Нагадаємо, за три дні в Олександрівську клінічну лікарню Столар передав 468 респіраторів, 1826 комбінезонів, 30 тис. вакуумних пробірок для дослідження крові, 10 тис. голок для тих же досліджень, 10 тис. одноразових холдерів для пробірок, 7 систем для прибирання Mistral Moboxx, 400 насадок для них, а також 750 спеціальних маркованих ганчірок і 300 серветок.

Медичні товариМедичні товари

В Київську клінічну лікарню №4 передано 1700 захисних комбінезонів і 300 респіраторів. І це вже друге постачання – вчора цій же медустанові було передано 200 комбінезонів.


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