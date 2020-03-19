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19 березня 2020, четвер, 20:30 358
Політика 2020-03-19T21:15:04+02:00
Українські Новини
Столар почав допомагати лікарням, не чекаючи, поки його викличе президент, - Рабинович

Столар почав допомагати лікарням, не чекаючи, поки його викличе президент, - Рабинович

Таня Войтюк
Столар, Вадим Рабінович, Опозиційна платформа - За життя, Олександрівська міськлікарня
Столар
Столар

Голова Київської парторганізації ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ – ЗА ЖИТТЯ Вадим Столар допомагає столичних клінік в боротьбі з коронавірусом і за свій рахунок забезпечує лікарні необхідним обладнанням.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив народний депутат, співголова вищезгаданої партії Вадим Рабинович.

"Я пишаюся, що без шуму і розмов голова Київської партійної організації ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ – ЗА ЖИТТЯ Вадим Столар передав тисячі захисних комплектів в Олександрівську й інші лікарні столиці. І це правильно!", – заявив політик.

Парламентарій зазначив, що в сформованій ситуації всі повинні намагатися надати посильну допомогу медикам.

"Столар сам по собі – пристойна людина, його не треба викликати до президента, щоб він почав допомагати людям. Всі, хто можуть допомагати, повинні це робити", – констатував Вадим Рабинович.

Зазначимо, з 16 по 18 березня Вадим Столар направив в Олександрівську клінічну лікарню 468 респіраторів, 1826 комбінезонів, 30000 вакуумних пробірок для дослідження крові, 10000 голок для тих же досліджень, 10000 одноразових холдерів для пробірок, 7 систем для прибирання Mistral Moboxx, 400 насадок для системи збирання, 750 спеціальних маркованих ганчірок і 300 маркованих серветок для системи збирання.

Також Столар направив в Київську міську клінічну лікарню №4 1700 захисних комбінезонів і 300 респіраторів.

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