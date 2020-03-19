Коронавірус у Київській області виявили у родички нардепа Шахова

У родички хворого на коронавірус депутата Верховної Ради від групи "Довіра" Сергія Шахова також підтвердили коронавірус.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської обладміністрації, передають Українські Новини.



Таким чином в Київській області підтверджено другий випадок захворювання коронавірусом. Зараз стан пацієнтів лікарі оцінюють як середньої тяжкості.



Крім того, в області 5 випадків підозри на захворювання.



З них 2 людини госпіталізовані в Білій Церкві, дві в Києво-Святошинському районі, один в Броварах (не підтвердився).



Лікарі закликають зберігати спокій, дотримуватися санітарно-гігієнічних правил і, у разі виникнення підозри на захворювання, терміново звертатися до сімейного лікаря.



Як повідомляли Українські Новини, у депутата Ради Шахова ("Довіра") підтвердили коронавірус.



Крім того, Зеленський заявив, що картку Шахова вчора реєстрували в Раді і кнопкодавили. Але депутат заперечує.



Тим часом Київська область через коронавірус ввела режим надзвичайної ситуації.