У Кабміні розповіли, як українцям перетнути кордон з Кримом

В той час, як 17 березня Україна закрила пункти пропуску через державний кордон на два тижні, громадяни України зможуть перетинати кордон з Кримом при наявності обставин гуманітарного характеру за рішенням голови Державної прикордонної служби. Рішення було ухвалене на засіданні уряду в середу, 18 березня, передають Українські Новини.

"В'їзд і виїзд з тимчасово окупованої території автономної республіки Крим та міста Севастополь громадян України при наявності обставин гуманітарного характеру здійснюється за рішенням голови Держприкордонслужби з негайним інформуванням Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій", - повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Відповідна зміна вноситься до розпорядження Кабміну №291 від 14 березня.

Резніков зазначив, що причиною зміни є відсутність дискреції надання дозволу персонально Прикордонною службою щодо перетинання адміністративного кордону, зокрема кордону з Кримом.

Як повідомляли Українські Новини, 17 березня Кабмін вирішив припинити роботу пунктів пропуску на кордоні з Кримом до 3 квітня для запобігання поширення коронавірусу.

Також КПВВ "Станиця Луганська" закривається на два тижні.

Раніше повідомлялося про те, що 107 пунктів пропуску з діючих 230 призупинять роботу на час карантину в Україні.