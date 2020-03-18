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18 березня 2020, середа, 17:25 6
Кабмін 2020-03-18T18:30:54+02:00
Українські Новини
У Кабміні розповіли, як українцям перетнути кордон з Кримом

У Кабміні розповіли, як українцям перетнути кордон з Кримом

Елена Новикова
Державна прикордонна служба України, Перетин кордону, Кордон з Кримом
Адмінкордон з Кримом. Фото:
Адмінкордон з Кримом. Фото: "Крим.Реалії"

В той час, як 17 березня Україна закрила пункти пропуску через державний кордон на два тижні, громадяни України зможуть перетинати кордон з Кримом при наявності обставин гуманітарного характеру за рішенням голови Державної прикордонної служби. Рішення було ухвалене на засіданні уряду в середу, 18 березня, передають Українські Новини.

"В'їзд і виїзд з тимчасово окупованої території автономної республіки Крим та міста Севастополь громадян України при наявності обставин гуманітарного характеру здійснюється за рішенням голови Держприкордонслужби з негайним інформуванням Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій", - повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Відповідна зміна вноситься до розпорядження Кабміну №291 від 14 березня.

Резніков зазначив, що причиною зміни є відсутність дискреції надання дозволу персонально Прикордонною службою щодо перетинання адміністративного кордону, зокрема кордону з Кримом.

Як повідомляли Українські Новини, 17 березня Кабмін вирішив припинити роботу пунктів пропуску на кордоні з Кримом до 3 квітня для запобігання поширення коронавірусу.

Також КПВВ "Станиця Луганська" закривається на два тижні.

Раніше повідомлялося про те, що 107 пунктів пропуску з діючих 230 призупинять роботу на час карантину в Україні.

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