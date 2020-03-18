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18 березня 2020, середа, 12:33 5
Економіка 2020-03-18T12:38:14+02:00
Українські Новини
Glovo працює в стандартному режимі і не змінює ціни на час карантину

Glovo працює в стандартному режимі і не змінює ціни на час карантину

Григорий Яковенко
Карантин, Glovo, доставка їжі, Коронавірус
Glovo. Фото: Ігор Соловей/Facebook
Glovo. Фото: Ігор Соловей/Facebook

Сервіс доставки товарів Glovo не має наміру обмежувати роботу на період карантину.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба Glovo.

"Сервіс працює в такому ж режимі, як і зазвичай, але у відповідності з посиленими заходами як для кур'єрів, так і для партнерів і користувачів сервісу", - повідомила прес-служба.

При цьому наголошується, що вартість доставки не змінилася.

Також сервіс закуповує і поширює захисні маски та антисептичні засоби серед кур'єрів через партнерські мережі і через кур'єрські центри.

"Glovo спільно з партнерами закуповує антисептичні засоби, для розміщення їх у партнерських медичних закладах (ресторани, супермаркети тощо), які нам готують доставку", - підкреслила компанія.

Крім того, для користувачів сервісу з'явилася послуга безконтактної доставки.

"Кур'єр або перший зателефонує вам і уточнить, чи повинна доставка бути безконтактної, або сам клієнт за своєю ініціативою може попросити про це і відповідно вказати, де залишити замовлення", - зазначили в Glovo.

При цьому ця послуга надається по передоплаті замовлення.

Крім того, Glovo повідомляє, що у зв'язку з карантином збільшився попит на замовлення, з-за чого сервіс збільшує кількість кур'єрів.

Також наголошується, що закриття метро не вплине на роботу сервісу, так як майже всі кур'єри Glovo здійснюють доставку на своїх транспортних засобах (велосипед, скутер або автомобіль).

Як повідомляли Українські Новини, у Києві, у зв'язку з закриттям метрополітену на тлі карантину, з ранку 18 березня стався транспортний колапс.

Крім того, на вокзалі натовпи людей намагаються здати квитки і потрапити додому.

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