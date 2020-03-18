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18 березня 2020, середа, 11:15 4
Судова влада 2020-03-18T11:30:01+02:00
Українські Новини
Венедиктова не планує звільняти своїх заступників

Венедиктова не планує звільняти своїх заступників

Елена Новикова
Гюндуз Мамедов, Назар Холодницький, Генеральний прокурор України, Віктор Трепак, Ірина Венедиктова
Ірина Венедиктова. Фото: 24tv.ua
Ірина Венедиктова. Фото: 24tv.ua

Генеральний прокурор Ірина Венедиктова не планує звільняти заступників генпрокурора, зокрема Віктора Тропака і Гюндуза Мамедова.

Про це вона повідомила Українським Новинам.

"Пішов тільки Чумак за власним бажанням, тепер потрібно наповнювати прокуратуру, а не знекровлювати її. Всі, хто хоче і може чесно і професійно працювати, - для всіх є шанс показати себе", - сказала Ірина Венедиктова.

За її словами, такий шанс мають і Віктор Тріпак і Гюндуз Мамедов, а також керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький.

"Я думаю, що вони можуть дати хороший результат", - підкреслила генеральний прокурор.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський 17 березня призначив Ірину Венедиктову на посаду генерального прокурора.

Раніше повідомлялося про те, що після того, як колишньому генеральному прокурору Руслану Рябошапке Верховна Рада висловила недовіру 5 березня, виконуючим обов'язки генерального прокурора став Віктор Чумак. 17 березня він подав у відставку.

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