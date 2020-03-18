Новий генпрокурор не носить маску, але часто використовує антисептик

Зеленський привітався з Венедиктовою в парламенті. Фото: https://bigkiev.com.ua/

Зеленський привітався з Венедиктовою в парламенті. Фото: https://bigkiev.com.ua/

Генеральний прокурор Ірина Венедиктова, яка не буде звільняти своїх заступників, не носить маску, але часто використовує антисептик для рук під час карантину для запобігання поширенню коронавіруса, яким за останню добу захворіло 12 тис осіб.

Про це вона повідомила Українським Новинам.

"Максі немає, але руки антисептиком (обробляю)", - сказала Венедиктова.

Також для профілактики новий генпрокурор п'є багато води.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський призначив генеральним прокурором Ірину Венедиктову, яку в грудні призначили в. о. деректора ДБР. Трохи раніше Верховна Рада схвалила призначення генеральним прокурором Ірини Венедиктової. А 5 березня Рада відправила у відставку генпрокурора Руслана Рябошапку.