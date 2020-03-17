Через коронавірус в Україні померла молода дівчина

У Черновичкой області померла 33-річна жінка, у якої виявили коронавірус.

Про це йдеться в повідомленні офіційного Telegram-каналу Міністерства охорони здоров'я.

У Чернівецькій області зафіксовано 6 випадків: 33-річна жінка (летальний результат), особи віком 18 та 31 рік і діти віком 1 рік 10 місяців, 6 місяців і 10 років - всі вони є контактними особами раніше підтвердженого випадку.

Як повідомляє Telegram-канал "CORONAVIRUS | КОРОНАВІРУС | ЕКСТРЕНО", дівчина померла, не дочекавшись результатів аналізів на коронавірус.

"Померла - саме та жінка, про смерть якої повідомили вчора. Через добу результат тест на коронавірус показав позитивний результат", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рідні померлої в Чернівцях обурені діями медиків.

Незважаючи на те, що жінка перебувала в групі ризику, їй вчасно не була надана перша допомога. Під час звернення до медиків з симптомами ГРВІ хворій призначили антибіотики.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 20:00 17 березня лабораторно підтвердили 7 нових випадків зараження коронавірусом в Україні. Всього зафіксовано 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних, в той час як у світі за день померли 294 людини по всьому світу.

13 березня в Житомирській області померла пенсіонерка через коронавірус.