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17 березня 2020, вівторок, 11:12 8
Медицина 2020-03-17T12:30:04+02:00
Українські Новини
Україна очікує поставку 10 млн тестів на коронавірус до кінця тижня

Україна очікує поставку 10 млн тестів на коронавірус до кінця тижня

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Європі, тести на коронавірус
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що до 23 березня очікується надходження 10 млн експрес-тестів на коронавірус, які українці поки що не можуть купити в аптеках.

Про це він повідомив під час виступу у Верховній Раді, передають Українські Новини.

"До кінця цього тижня ми завеземо 10 млн швидких тестів", - сказав Шмигаль.

За його словами, точність таких тестів становить більше 99%.

Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив, що в Україні налічується 12 тис. місць у інфекційних відділеннях.

При цьому розглядається варіант перепрофілювання інших лікарень під прийом інфекційних хворих.

"Якщо буде збільшення кількості хворих, цих місць буде мало", - підкреслив Ляшко.

За його словами, станом на поточний момент в Україні налічується 3,5 тис. апаратів штучної вентиляції легенів.

Як повідомляли Українські Новини, Китай поставить мільйон швидких тестів для перевірки коронавірусу.

Також з 12 березня по 3 квітня в Україні введено карантин для запобігання поширення коронавірусу. З 17 березня Україна закриє заклади харчування, розваг і послуг і заборонить роботу метро а також пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні.

Раніше імпортер медтехніки в Україні розповів, що оптова ціна тестів на коронавірус становить 300 гривень.

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