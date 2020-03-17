Join Up сьогодні починає евакуацію своїх українських туристів з Єгипту

В той час, як Кабмін встановить граничну вартість авіаквитків в Україні туристичний оператор компанія Join Up почне евакуацію своїх українських туристів з Єгипту 17 березня.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"План евакуації погоджується, і вже цього тижня - 17 березня, ми починаємо повертати додому всіх вас - 12 452 туристів Join UP, які перебувають у Єгипті. Деталі про повернення ви отримаєте від ваших готельних гідів. За нашими попередніми розрахунками, на повернення всіх піде 3-4 дні", - йдеться у ньому.

Згідно з повідомленням, в аеропорту прибуття співробітники аеропорту спільно з представниками Моз будуть проводити огляд пасажирів у відповідності з затвердженими інструкціями.

Як повідомляли Українські Новини, з круїзного лайнера Grand Princess, який був ізольований біля берегів Каліфорнії у зв'язку з коронавірусною епідемією, вдалося вивезти 46 українців, які приземлилися в аеропорту "Бориспіль".

Також у Кабміні оприлюднили повний список обмежень на карантин.