підписатися на розсилку
26.9 27.9
29.1 30.9
˟
17 березня 2020, вівторок, 09:00 8
Суспільство 2020-03-17T09:30:03+02:00
Українські Новини
Через карантин зупинено роботу метро в Києві, Дніпрі та Харкові

Через карантин зупинено роботу метро в Києві, Дніпрі та Харкові

Анна Рудык
Київський метрополітен, Коронавірус, коронавірус в Україні, Карантин в Україні, карантин в Києві
Метрополітен. Фото: Facebook/КП
Метрополітен. Фото: Facebook/КП "Київський метрополітен"

З вівторка, 17 березня, у зв'язку з карантином в Україні заборонені не тільки регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів автотранспортом, але і припинена робота метрополітену по всій країні. Про це йдеться в постанові Кабміну.

Так, повідомляється, що перевезення пасажирів метрополітеном заборонена в Києві, Дніпрі та Харкові.

Заборона набула чинності 17 березня і триватиме до 3 квітня.

Зазначимо, що з завтрашнього дня по всій країні забороняються також перевезення більше 10 пасажирів одночасно в трамваях, тролейбусах та автомобільному транспорті, в автобусах, що виконують регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах.

Раніше Українські Новини писали, як пенсіонерам скористатися послугами Пенсійного фонду під час карантину.

Також, згідно з законопроектом, за порушення правил карантину будуть штрафувати на 170 тисяч гривень.

З 12 березня по 3 квітня в Україні введено карантин для запобігання поширення коронавірусу.

Крім того, 17 березня Україна закриє пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні.

Більше новин про: Київський метрополітен Коронавірус коронавірус в Україні Карантин в Україні карантин в Києві

У Китаї, де йде спад епідемії коронавірусу, за доб...
За порушення карантину загрожує штраф 170 тис. гри...
Закривається метро і забороняються пасажирські пер...
Рада відкрила засідання щодо ситуації з коронавіру...
За порушення карантину загрожує штраф 170 тис. гривень і 8 років в'язниці: Рада прийняла закон
Закривається метро і забороняються пасажирські перевезення: повний список обмежень через карантин
Новини
У банківській системі утворився дефіцит готівкової валюти, - НБУ 09:22
Рада віднесла карантин до форс-мажорних обставин 09:14
За цінами на лікарські засоби і соціально значущі товари встановили контроль 09:05
У Китаї, де йде спад епідемії коронавірусу, за добу загинули 13 людей 09:04
Британська коронавірусна криза триватиме до весни 2021 року і може привести до госпіталізації 7,9 мільйона осіб 09:03
більше новин
Тест на коронавірус в Eurolab. Фото: facebook.com/violetta.lisina
16 000 гривень за перевірку на коронавірус - в приватні клініки Києва завезли експрес-тести 11:47
Росія закрила залізничне сполучення з Україною та Молдовою 11:12
Тернопіль з вівторка закриє всі заклади, крім продуктових магазинів і аптек 10:52
Українських туристів на курортах Єгипту закрили на карантин 10:29
Через пандемію коронавірусу в США почали масово скуповувати вогнепальну зброю 10:48
більше новин
Тест на коронавірус в Eurolab. Фото: facebook.com/violetta.lisina
16 000 гривень за перевірку на коронавірус - в приватні клініки Києва завезли експрес-тести 11:47
Тернопіль з вівторка закриє всі заклади, крім продуктових магазинів і аптек 10:52
Українці мають самостійно повертатися з Єгипту, - Держприкордонслужба 13:45
Мерія Києва закриває торгові центри, спортклуби та ресторани - працюватимуть лише аптеки та продуктові 12:18
Адвокат Віталій Власюк: Ціна повернення додому – чи зловживає МАУ? 12:44 Думка
більше новин
Через карантин зупинено роботу метро в Києві, Дніпрі та Харкові
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok