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16 березня 2020, понеділок, 23:49 3
Силові структури 2020-03-17T01:00:02+02:00
Українські Новини
Зеленський має намір запропонувати Раді призначити генпрокурором Венедиктову, — депутат Качура

Зеленський має намір запропонувати Раді призначити генпрокурором Венедиктову, — депутат Качура

Кира Молчанова
ГБР, Генеральний прокурор України, Призначення на посаду, Ірина Венедиктова
Ірина Венедиктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova
Ірина Венедиктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova

Президент Володимир Зеленський має намір запропонувати Веховної Ради призначити тимчасово виконуючу обов'язки директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Ірину Венедиктову на посаду генерального прокурора. Її можуть призначити на засіданні Ради 17 березня.

Про це журналістам повідомив депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура, передають Українські Новини.

"Я можу тут вам відкрити секрет, який не є секретом. Може бути вже пані Венедиктова буде внесена поданням Президента на посаду генерального прокурора", — сказав він.

Про це Качура заявив за підсумками зборів "Слуги народу" в Офісі Президента.

Як повідомляли Українські Новини, Генпрокурор Руслан Рябошапка представив звіт про свою роботу на посаді у Верховній Раді під час позачергового засідання, а потім пішов, відмовившись відповідати на запитання нардепів.

Виконуючим обов'язки генерального прокурора призначений заступник генпрокурора Віктор Чумак після того, як Верховна Рада висловила недовіру генпрокурору Руслану Рябошапці.

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