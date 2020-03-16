підписатися на розсилку
25.95 26.89
28.75 29.95
˟
16 березня 2020, понеділок, 22:01 7
Фінанси 2020-03-16T22:47:43+02:00
Українські Новини
Кредит за квартиру можна буде не платити під час карантину, — законопроект

Кредит за квартиру можна буде не платити під час карантину, — законопроект

Кира Молчанова
Законопроект, Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні
Крадит. Фото: pexels
Крадит. Фото: pexels

Поки препарати для боротьби з коронавірусом пропонують ввозити без мита, 9 депутатів Верховної Ради хочуть доручити Кабінету Міністрів протягом двох днів розробити нормативно-правові акти, якими буде врегульовано недопущення стягнення іпотеки на період карантину.

Про це йдеться в законопроекті №3219 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення та поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)", зареєстрованому в Раді 16 березня, передають Українські Новини.

Законопроектом пропонується доручити Кабміну призупинити обов'язку виконання основного зобов'язання по іпотеці, і врегулювати недопущення звернення стягнення на предмет іпотеки на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням коронавірусної хвороби.

Авторами законопроекту виступили голова комітету Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький (фракція "Слуга народу"), депутати Верховної Ради Вікторія Сюмар (фракція "Європейська солідарність"), Наталія Королевська (фракція "Опозиційна платформа – За життя"), Лариса Білозір (член депутатської групи "За майбутнє"), Сергій Вельможний (член депутатської групи "Довіра"), Артем Дубнов, Максим Перебийніс (фракція "Слуга народу"), перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк (фракція "Голос") і депутат Верховної Ради від фракції "Батьківщина" Валерій Дубіль.

Як повідомляли Українські Новини, з 12 березня по 3 квітня в Україні введено карантин для запобігання поширення коронавіруса.

З 17 березня Україна закриє пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні.

Більше новин про: Законопроект Карантин Коронавірус коронавірус в Україні

У Києві підтвердили перші два випадки коронавірусу
У Чернівцях померла жінка, у якої підозрювали коронавірус
Новини
На час карантину українці зможуть піти в неоплачувану відпустку, — законопроект 23:03
У законопроекті про коронавірус пропонують вважати карантин форс-мажором 22:22
В Україну прилетіли українці з лайнера "Diamond Princess" 22:16
У Раді запропонували передати Кабміну контроль за цінами на ліки 22:16
Кредит за квартиру можна буде не платити під час карантину, — законопроект 22:01
більше новин
Тест на коронавірус в Eurolab. Фото: facebook.com/violetta.lisina
16 000 гривень за перевірку на коронавірус - в приватні клініки Києва завезли експрес-тести 11:47
Тисячі українських туристів застрягли в Єгипті - їх зворотні квитки скасовані 00:08
Росія закрила залізничне сполучення з Україною та Молдовою 11:12
Тернопіль з вівторка закриє всі заклади, крім продуктових магазинів і аптек 10:52
Порошенко терміново вилітає до Києва через Лондон, де забере дітей, - ЗМІ 23:59
більше новин
Тест на коронавірус в Eurolab. Фото: facebook.com/violetta.lisina
16 000 гривень за перевірку на коронавірус - в приватні клініки Києва завезли експрес-тести 11:47
Тисячі українських туристів застрягли в Єгипті - їх зворотні квитки скасовані 00:08
Тернопіль з вівторка закриє всі заклади, крім продуктових магазинів і аптек 10:52
Українці мають самостійно повертатися з Єгипту, - Держприкордонслужба 13:45
Мерія Києва закриває торгові центри, спортклуби та ресторани - працюватимуть лише аптеки та продуктові 12:18
більше новин
НБУ намагається стримати курс гривні. У середу на міжбанку продано $238 млн
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok