У Чернівцях померла жінка, у якої підозрювали коронавірус

У Чернівцях померла жінка, яка лежала в лікарні з підозрою на коронавірус.

Про це повідомляє Чернівецька облдержадміністрація, йдеться в Telegram-каналі "Коронавірус онлайн"

Смерть настала близько 19:00. Уточнюється, що смерть настала в результаті хронічної патології, незв'язаної з підозрюваним діагнозом.

Незадовго до цього у жінки взяли аналізи на COVID-19. Результати очікуються найближчим часом.

Якщо діагноз підтвердиться, це буде друга смерть в Україні пацієнта, хворого COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський просить Кабінет Міністрів заборонити масові заходи з участю більш як 10 осіб, включаючи церковні обряди в той час, як в Україні підтвердили два нових випадки коронавірусу.

Також Зеленський звернувся в Мінфраструктури з рекомендаціями заборонити з 12:00 18 березня роботу метро і залізничного транспорту, авіа - і міжміське автобусне пасажирське сполучення.

За добу кількість заражених коронавірусом по всьому світу збільшилося на 10 996 випадків до 167 392. Кількість летальних випадків збільшилася до 6 503 (670 за добу).