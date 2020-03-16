Вадим Столар надав Олександрівській лікарні 500 респіраторів та 800 комбінезонів, – журналіст

Народний депутат України, голова Київської міської організації політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Вадим Столар надав Олександрівській лікарні (м. Київ) більше 800 захисних комбінезонів та близько 500 респіраторів.

Про це з посиланням на персонал медичного закладу написала журналіст і телеведуча Наталія Влащенко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Щойно в ефірі я пообіцяла рекламувати будь-якого бізнесмена, будь-якого політика та будь-яку компанію, які привозять в українські лікарні потрібне обладнання. З медиками постійно на зв'язку! 5 хвилин тому мій знайомий лікар з Олександрівської лікарні сказала, що Вадим Столар сьогодні привіз лікарям "на передовій" засоби індивідуального захисту", – написала журналіст.

Вона також назвала кількість одиниць наданої Столаром Вадимом допомоги та відзначила важливість захисту лікарів, які рятують українців від смертельного коронавіруса.

"Він (Вадим Столар) передав понад 800 захисних комбінезонів для медпрацівників установи. Також лікарня отримала близько 500 респіраторів індивідуального захисту. Тепер лікарі, які щодня перебувають в епіцентрі боротьби з вірусом, будуть захищені. А значить, шанси є не лише у них, але й у тих, кого вони будуть рятувати. Я починаю цей марафон, та буду писати кожного дня, куди і хто купує. Вважайте, це такий ж захист Батьківщини, як у 2014 році", – підсумувала Влащенко.