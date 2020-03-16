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  • Фонд Ріната Ахметова екстрено закуповує 20 000 експрес-тестів для виявлення коронавірусута передає Міністерству охорони здоров'я
16 березня 2020, понеділок, 17:26 185
Політика 2020-03-16T17:29:17+02:00
Українські Новини
Фонд Ріната Ахметова екстрено закуповує 20 000 експрес-тестів для виявлення коронавірусута передає Міністерств

Фонд Ріната Ахметова екстрено закуповує 20 000 експрес-тестів для виявлення коронавірусута передає Міністерству охорони здоров'я

Марина Иванова

За особистим рішенням Засновника і в координації з МОЗ Фонд Ріната Ахметова готує до передачі медикам 20 000 експрес-тестів для виявлення коронавірусу.

На думку лікарів, на сьогоднішній день експрес-тестування є найефективнішим способом виявлення та діагностики захворювання.

Досвід успішної боротьби з коронавірусом таких країн, як Південна Корея, показує, що своєчасне тестування (одночасно із заходами щодо ізоляції) допомагає запобігти поширенню епідемії.

"Фонд Ріната Ахметова почав передавати державі засоби та обладнання для боротьби з коронавірусом,ще коли це не було мейнстрімом.Вже три тижні ми працюємо над цим в координації з Міністерством охорони здоров'я.

Сьогодні ми робимо черговий транш – Фонд закуповує для держави 20 000 експрес-тестів, адже саме швидке виявлення носіїв та їхня ізоляція дозволять запобігти епідемії.

До цього Фонд Ріната Ахметова вже передав МОЗ України дві партії висококласних апаратів ШВЛ штучної вентиляції легень – шведського виробництва.

Ще – кисневі концентратори для них, а також ізолюючий мобільний бокс, захисний біологічний і протихімічний костюм, 400 захисних одноразових комбінезонів, 10 тисяч захисних масок, безконтактні термометри", – розповіла Наталія Ємченко, член Наглядової ради Фонду.

Фонд також закуповує для Донецької області аналізатор експрес-тестів на коронавірус в комплекті з тест-картриджами для нього. Аналізатор буде доставленов лікарню Маріуполя. Він дозволить в лабораторних умовах проводити експрес-тестування (найефективніший спосіб виявлення захворювання) і значно прискорити діагностику коронавірусу.

Ще 22 апарати ШВЛ встановлені в автомобілях неонатальної швидкої допомоги, переданих Фондом по всіх округах країни за проєктом "200 швидких для України". Ними можна скористатися для підтримки життя дітей з ускладненнями від коронавірусу при транспортуванні в стаціонар.

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