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  • У Нідерландах через коронавірус закрили всі школи і бари, а жителі стоять у чергах за каннабісом
16 березня 2020, понеділок, 11:52 5
Світ 2020-03-16T11:58:33+02:00
Українські Новини
У Нідерландах через коронавірус закрили всі школи і бари, а жителі стоять у чергах за каннабісом

У Нідерландах через коронавірус закрили всі школи і бари, а жителі стоять у чергах за каннабісом

Елизавета Кесельман
Нідерланди, Коронавірус, Каннабіс, Закриття шкіл
Коронавірус. Фото: Інформатор
Коронавірус. Фото: Інформатор

В той час, як у США через коронавірус жителі скуповують масово вогнепальну зброю, в Нідерландах після того, як влада заявила про закриття з понеділка всіх шкіл і дитячих центрів, жителі стоять в чергах у кавові шопи за каннабісом. Про це повідомляє Politico.

Наголошується, що з понеділка закриваються також школи та дитячі центри.

Школи будуть відкриті тільки для дітей батьків, що мають життєво важливу роботу, наприклад, тих, хто працює в охороні здоров'я або служби швидкого реагування.

Крім того, в соцмережах з'явилися фотографії, де жителі выстраюватся в черзі в кофешопи, в яких продають канабіс. В неділю багато намагалися поповнити запаси до закриття.

People standing in line to buy weed, right before the Netherlands went on lockdown. #COVID19 pic.twitter.com/ChfXjzuOT6

— Christiaan Triebert (@trbrtc) March 15, 2020

У понеділок ввечері прем'єр-міністр Марк Рютте виступить з промовою до нації з кризової ситуації.

За останніми даними, в Нідерландах зафіксовано 1135 випадків зараження коронавірусом, 12 пацієнтів померли.

Як повідомляли Українські Новини, у МОЗ хочуть обмежити пересування по Україні через коронавірус.

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