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16 березня 2020, понеділок, 11:35 16
Економіка 2020-03-16T11:39:34+02:00
Українські Новини
Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі падають четвертий тиждень поспіль

Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі падають четвертий тиждень поспіль

Григорий Яковенко
Акції, WIG-Ukraine, Варшавська фондова біржа, акції компаній
Біржа котирування Фото: landlord.ua
Біржа котирування Фото: landlord.ua

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі знижується 4-й тиждень поспіль і з 6 по 13 березня знизився на 11,1%, або на 38,47 пункту до 307,48 пункту.Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українські Новини.

На початку зазначеного періоду індекс становив 345,95 пунктів, в кінці - 307,48 пункту.

Найбільше падіння показали акції компанії "Астарта" (-27,08%), при цьому акції жодній компанії не показали зростання.

Компания Цена последней сделки, злотые, 6 марта Цена последней сделки, злотые, 13 марта Изменение стоимости %
"Кернел" 41,05 37,65 -8,28
"Астарта" 14,4 10,5 -27,08
Coal Energy 0,12 0,10 -16,66
"Милкиленд" 0,44 ---- ----
"Агротон" 3,14 2,58 -17,83
KSG Agro 1,02 0,85 -16,66
Sadovaya ---- ---- ----
"Овостар" 82 82 0
IMC 12,95 11 -15,05
KDM Shipping ---- ---- ----

Як повідомляли Українські Новини, національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі знижується 3-й тиждень і з 28 лютого по 6 березня знизився на 1,3%, або на 4,66 пункту до 345,95 пункту.

У свою чергу, Національний банк оголосив аукціон з продажу до 200 млн доларів на міжбанку в понеділок.

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