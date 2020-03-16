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  • У США 45 добровольців візьмуть участь у тестуванні пробної вакцини від коронавірусу
16 березня 2020, понеділок, 11:21 10
Америка 2020-03-16T12:30:02+02:00
Українські Новини
У США 45 добровольців візьмуть участь у тестуванні пробної вакцини від коронавірусу

У США 45 добровольців візьмуть участь у тестуванні пробної вакцини від коронавірусу

Елизавета Кесельман
США, Америка, Коронавірус, Коронавірус в США
Вакцинація. Фото: Моз
Вакцинація. Фото: Моз

В той час, як у Німеччині оголосили, що зможуть масово виробляти вакцину від коронавірусу, в США отримають експериментальну дозу вакцини від коронавіруса, у тестуванні якій візьмуть участь близько 45 добровольців. Про це повідомляє Associated Press.

Наголошується, що сьогодні, 16 березня, в дослідницькому центрі США Kaiser Permanente Washington Health Research Institute, в місті Сіетл, почнуться клінічні випробування вакцини проти коронавіруса.

Зокрема, візьмуть участь 45 волонтерів у віці від 18 до 55 років, які будуть отримувати різні дози вакцини, розробленої біотехнологічної компанією Moderna, яка базується в штаті Массачусетс, а також Національними інститутами охорони здоров'я США (NIH).

Також зазначають про можливий початок клінічних випробувань антикоронавирусной вакцини розробленою американською компанією Inovio Pharmaceuticals, в Університеті Пенсільванії і випробувальному центрі в Канзас-сіті. Захід планують провести у квітні.

Як повідомляли Українські Новини, через пандемію коронавірусу у США почали масово скуповувати вогнепальну зброю.

Крім того, за даними на 16 березня коронавірусом заразилися вже 168 тис. чоловік, загинуло - 670.

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