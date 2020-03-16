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  • 18.03.20 11:00 Інтернет-конференція: "Сучасні технології у сфері кліматизації"
16 березня 2020, понеділок, 09:46 11
Прес-центр 2020-03-16T10:30:25+02:00
Українські Новини
18.03.20 11:00 Інтернет-конференція: "Сучасні технології у сфері кліматизації"

18.03.20 11:00 Інтернет-конференція: "Сучасні технології у сфері кліматизації"

Алина Заика

18 березня 2020 року, об 11:00 у прес-центрi "Українські Новини" відбудеться  iнтернет-конференція на тему: "Сучасні технології у сфері кліматизації".

У заході візьме участь:
Володимир Степура, директор компанії "Ліконд", офіційного дистриб’ютора DAIKIN в Україні;
Олексій Новожилов, керівник відділу маркетингу компанії "Ліконд";
Олег Корнієнко, керівник відділу промислової вентиляції компанії "Ліконд".

Під час iнтернет-конференції буде розглянуто сучасні технології, що впроваджують провідні виробники кліматичної техніки, зокрема, корпорація DAIKIN (Японія), задля підвищення рівня енергоефективності, комфорту та збереження навколишнього середовища.

Також будуть обговорюватись актуальні аспекти кліматизації об’єктів нерухомості. Експерти розкажуть, яким критеріям повинні відповідати сучасні кліматичні системи та як саме сучасні технології у цій сфері запобігають глобальному потеплінню і зберігають навколишнє середовище.

Посилання на перегляд онлайн-трансляції:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

Довідка. Компанія ЛІКОНД успішно працює на кліматичному ринку України понад 18 років, постачає широкий спектр обладнання від світових лідерів з виробництва кліматичної техніки - компаній DAIKIN (Японія) и HOVAL (Ліхтенштейн): системи кондиціювання повітря, вентиляції та опалення, теплові насоси і холодильне обладнання для будівель і приміщень житлового, громадського, комерційного та промислового призначення. ЛІКОНД є офіційним дистриб’ютором DAIKIN в Україні.

Корпорація DAIKIN (DAIKIN Industries Ltd) – світовий лідер з виробництва кліматичної техніки, компанію засновано у 1924 р. в м. Осака (Японія). Сьогодні DAIKIN присутній на усіх континентах, має понад 90 виробничих площадок в 12 країнах світу. У Європі сучасні заводи DAIKIN знаходяться у Бельгії, Чехії, Італії, Німеччині, а європейська штаб-квартира DAIKIN Europe N.V. знаходиться в Остенде (Бельгія).

 

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