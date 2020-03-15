Сьогодні евакуюють 95 українців з Італії. Літак SkyUp вилетів з Борисполя

У зв'язку з введенням карантину в Україні і закриттям авіасполучень з 17 березня, літак авіакомпанії SkyUp вилетів з Борисполя (Київ) для евакуації 95 українців з Венеції (Італія).

Про це йдеться в повідомленні пресслужби уряду, передають Українські Новини.

"15 березня Україна евакуює 95 своїх громадян із Венеції, які раніше намагалися повернутися в Україну, однак застрягли на кордоні Італії через закриття кордонів зі Словенією. Літак спецрейсу авіакомпанії SkyUp Airlines вилетів з аеропорту Бориспіль о 16:00", - сказано в ньому.

Зазначається, що це тільки перший борт, який здійснює евакуацію українців, які не можуть повернутися додому через карантин.

Літак здійснить політ за маршрутом Київ (Бориспіль) - Венеція (аеропорт Марко Поло) - Київ (Бориспіль).

На борту літака будуть знаходитися співробітники Центру медицини катастроф, а весь екіпаж буде забезпечений захисними масками і дезінфікуючими засобами.

Медичний огляд пасажирів буде здійснюватися в Італії до посадки на літак відповідно до алгоритмів, також під час польоту лікарі проводитимуть медико-санітарний нагляд.

Підкреслюється, що після прибуття в Україну всі евакуйовані зобов'язані здійснити 14-денну самоізоляцію (домашній карантин).

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство закордонних справ організовує евакуацію 100 українців, які знаходяться на кордоні Італії та Словенії.

Тим часом українських туристів на курортах Єгипту закрили на карантин.