МОЗ України запустить смс-розсилку про коронавірус

Міністерство охорони здоров'я України анонсувало смс-розсилку українцям про заходи боротьби з коронавірусом. Про це йдеться в прес-центрі відомства.

Відповідне рішення прийнято на позачерговому засіданні Кабінету міністрів України 14 березня.

"Це будуть короткі й чіткі інструкції, в яких будуть прописані правила особистої гігієни та основні рекомендації для боротьби з коронавірусом", - заявив міністр охорони здоров'я Ілля Ємець.

Займатися смс-розсилкою доручили Міністерству цифровий трансформації і Міністерству інфраструктури України, які проведуть відповідні переговори з операторами вітчизняних мобільних мереж.

Перші смс-повідомлення від МОЗ вже отримали українці.

Скріншот повідомлення МОЗ

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