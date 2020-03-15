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15 березня 2020, неділя, 12:28 25
Суспільство 2020-03-15T15:30:03+02:00
Українські Новини
МОЗ України запустить смс-розсилку про коронавірус

МОЗ України запустить смс-розсилку про коронавірус

Ольга Фандорина
МОЗ, Коронавірус, коронавірус в Україні, СМС-розсилка, СМС-повідомлення
Телефон. Фото: pexels
Телефон. Фото: pexels

Міністерство охорони здоров'я України анонсувало смс-розсилку українцям про заходи боротьби з коронавірусом. Про це йдеться в прес-центрі відомства.

Відповідне рішення прийнято на позачерговому засіданні Кабінету міністрів України 14 березня.

"Це будуть короткі й чіткі інструкції, в яких будуть прописані правила особистої гігієни та основні рекомендації для боротьби з коронавірусом", - заявив міністр охорони здоров'я Ілля Ємець.

Займатися смс-розсилкою доручили Міністерству цифровий трансформації і Міністерству інфраструктури України, які проведуть відповідні переговори з операторами вітчизняних мобільних мереж.

Перші смс-повідомлення від МОЗ вже отримали українці.

Скріншот повідомлення МОЗСкріншот повідомлення МОЗ

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Тим часом, на ранок п'ятниці 13 березня від коронавіруса померли 326 осіб, захворіли ще 7,7 тис.

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