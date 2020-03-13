Адвокат розкрив подробиці записів з кабінету Труби

Цькування судді Печерського суду Олени Бусик була організована за заявою подружжя слідчого Нацполіціі Євгена Шевцова. Справа фабрикували співробітники ДБР і прокуратури, раніше також працювали в НПУ.

Про це на своїй сторінці в Facebook пише адвокат Олег Бабич, коментуючи останню порцію записів з кабінету екс-глави ДБР Романа Труби. За словами Бабича, він виступав адвокатом у скандальній справі, яке обговорюють Труба і начальник патронатної служби ДБР Удовиченко.

"Сьогодні опублікована чергова викривна порція записів з кабінету екс-глави Державного бюро розслідувань Романа Труби та начальника його патронатної служби Олександра Удовіченка. Обговорюється історія кримінальної справи, де я виступаю адвокатом ... Удовиченко повідомляє шефу, що підлеглі зовсім розперезалися. Вирішили провести обшук у судді Печерського суду Бусик. Причому по явно сфабрикованою справою, яке, нібито, було ініційовано з подачі слідчого Нацполіціі Євгена Шевцова і його колег. Удовиченко пояснює, що Шевцов воює з блогерами, поліція порушила проти журналістів кримінальну справу, провела обшуки, вилучила майно. А суддя майно блогерам повернула. За це 5 липня 2019 року ДБР щодо судді зареєструвала кримінальне провадження. За словами Удовиченко, справу відкрили, щоб надавати на Бусик психологічний тиск і показово її покарати", - пише Олег Бабич.

За його словами, вердикт судді був правомірним, оскільки немає рішення Апеляційного суду, яке б його скасовувало. Однак співробітники ДБР за спиною керівництва продовжували надавати на суддю психологічний тиск.

За словами адвоката, сфабриковану справу судді Бусик є одним з епізодів історії переслідування медійника Дениса Іванова, яким Шевцови займаються вже давно.

"У 2018 році Нацполіція відкрила кримінальну справу, де Євген та Олена Шевцови виступають потерпілими. Нібито вони жертви шантажу: в ЗМІ поширюються матеріали, які їх дискредитують. В рамках цієї справи були проведені обшуки у ряду журналістів, вилучено майно, техніка і т.д . після вилучення арешт на майно поліція не наклала. Законних підстав для подальшого утримання майна не було. Адвокати подали десятки різних скарг і клопотань до суду, була проведена складна юридична робота і фактично після року напруженої боротьби, з удья, спираючись на подані документи, абсолютно обгрунтовано прийняла рішення зобов'язати повернути майно", - зазначив юрист.

За його словами, скандальну справу, передане до суду, продовжує розсипатися, оскільки немає фактів шантажу, а вся історія придумана для репресій авторів, які опублікували інформацію про сімейні активах і бізнесі поліцейського і його сім'ї.

У Олега Бабича є припущення, чому співробітники ДБР вирішили тиснути на суддю Бусик.

"Слідчий, який ініціював обшуки у судді, раніше сам працював в Одеській Нацполіціі (його колеги зараз трудяться в главку і ведуть це ж справа), його науковим опонентом, є колега Шевцова - заступник начальника Головного слідчого управління НПУ. Прокурор, який узгодив це клопотання, які не повірите, теж працював слідчим в ГСУ НПУ, начальником 2 відділу. Шановний пане Шевцов зараз займає посаду заступника начальника управління - начальника 2 відділу. Збіг? Так що, здається, могли спрацювати старі полицейски зв'язку. Варто відзначити, що обшуки у судді так і не провели - слідчий суддя відмовився підтримати клопотання представника ДБР", - пише адвокат.

Як повідомляють ЗМІ, 13 березня в телеграм-каналі "Трубу-прорвало" опублікована чергова порція аудіозаписів з кабінету колишнього директора ДБР Романа Труби. На запису голосу, схожі на голос Труби і глави його патронатної служби Олександра Удовіченка, з використанням ненормативної лексики обговорюють обшук у судді Бусик, який був ініційований, проте не узгоджений з керівництвом ДБР.

"19 вересня 2019 Труба і Удовиченко вирішили" розповісти "українському суспільству як розслідується відому "справу Шевцова" , - йдеться в повідомленні тг-каналу.