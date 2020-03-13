РНБО вирішує, чи закривати кордони і авіасполучення: онлайн-трансляція брифінгу

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) проводить в п'ятницю засідання, на якому розглядаються питання недопущення поширення в Україні коронавірусу.

Зокрема, розглядається питання про закриття кордонів України та припинення сполучення з деякими країнами, де зафіксовано спалах вірусу.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні на самоізоляції перебувають 22 людини, контактували з жінкою з коронавірусом, 2 - кияни.

12 березня в Україні підтвердили ще 2 випадки зараження COVID-19.

Також три іноземці, які прилетіли рейсом авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) з Мілана до Києва, були доставлені в Олександрівську лікарню для перевірки на наявність або відсутність коронавирусной інфекції, при цьому лабораторними дослідженнями коронавірусну інфекцію у них не виявлено.