17.03.20 11:00 Круглий стiл: "Іпотека дешевше 10% річних: міф чи реальність?"

17 березня 2020 року, об 11:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться круглий стiл на тему: "Іпотека дешевше 10% річних: міф чи реальність?"

Органiзатор: "Фінансовий клуб".

На круглому столі обговоримо наступні питання:

• Іпотека: вчора, сьогодні, завтра. Огляд ринку кредитування нерухомості на початку 2020 року.

• Який позичальник потрібен банкам: які вимоги банки висувають до клієнтів?

• Кредит vs розстрочка: плюси та мінуси для покупців.

• За яких умов ставки за кредитами можуть опуститися нижче 10%?

• Держпрограми як спосіб здешевлення іпотечного кредитування: український та зарубіжний досвід.

• Як вплине на ринок іпотеки неплатоспроможність "Укрбуду"? Як убезпечити себе від ризику недобудови?

До участі в дискусії запрошено:

• Семен Бабаєв, заступник голови правління Правекс Банку;

• Валерія Малахова, директором департаменту роздрібного бізнесу Ощадбанку;

• Віталій Годун, начальник управління департаменту роздрібного банкінгу Укргазбанку;

• Орися Юзвишин, директор департаменту роздрібних клієнтів Кредобанку;

• Катерина Личана, начальник управління по роботі з партнерами Глобус Банку.

Модератором круглого столу виступить керуючий партнер "Фінансового клубу" Руслан Чорний.



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Посилання на перегляд онлайн-трансляції:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

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