17.03.20 11:00 Круглий стiл: "Іпотека дешевше 10% річних: міф чи реальність?"

17 березня 2020 року, об 11:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться круглий стiл на тему: "Іпотека дешевше 10% річних: міф чи реальність?" Органiзатор: "Фінансовий клуб". На круглому столі обговоримо наступні питання: • Іпотека: вчора, сьогодні, завтра. Огляд ринку кредитування нерухомості на початку 2020 року. • Який позичальник потрібен банкам: які вимоги банки висувають до клієнтів? • Кредит vs розстрочка: плюси та мінуси для покупців. • За яких умов ставки за кредитами можуть опуститися нижче 10%? • Держпрограми як спосіб здешевлення іпотечного кредитування: український та зарубіжний досвід. • Як вплине на ринок іпотеки неплатоспроможність "Укрбуду"? Як убезпечити себе від ризику недобудови? До участі в дискусії запрошено: • Семен Бабаєв, заступник голови правління Правекс Банку; • Валерія Малахова, директором департаменту роздрібного бізнесу Ощадбанку; • Віталій Годун, начальник управління департаменту роздрібного банкінгу Укргазбанку; • Орися Юзвишин, директор департаменту роздрібних клієнтів Кредобанку; • Катерина Личана, начальник управління по роботі з партнерами Глобус Банку. Модератором круглого столу виступить керуючий партнер "Фінансового клубу" Руслан Чорний. Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net Посилання на перегляд онлайн-трансляції: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos https:\/\/www.facebook.com\/pg\/ukranews\/videos\/?ref=page_internal Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх