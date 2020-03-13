підписатися на розсилку
25.85 26.67
28.75 30.05
˟
13 березня 2020, пʼятниця, 13:02 7
Прес-центр 2020-03-13T13:14:08+02:00
Українські Новини
17.03.20 11:00 Круглий стiл: "Іпотека дешевше 10% річних: міф чи реальність?"

17.03.20 11:00 Круглий стiл: "Іпотека дешевше 10% річних: міф чи реальність?"

Алина Заика

17 березня 2020 року, об 11:00  в прес-центрі інформаційного агентства  "Українські Новини" відбудеться круглий стiл на тему: "Іпотека дешевше 10% річних: міф чи реальність?"

Органiзатор: "Фінансовий клуб".

На круглому столі обговоримо наступні питання:

• Іпотека: вчора, сьогодні, завтра. Огляд ринку кредитування нерухомості на початку 2020 року.
• Який позичальник потрібен банкам: які вимоги банки висувають до клієнтів?
• Кредит vs розстрочка: плюси та мінуси для покупців.
• За яких умов ставки за кредитами можуть опуститися нижче 10%?
• Держпрограми як спосіб здешевлення іпотечного кредитування: український та зарубіжний досвід.
• Як вплине на ринок іпотеки неплатоспроможність "Укрбуду"? Як убезпечити себе від ризику недобудови?

До участі в дискусії запрошено:
Семен Бабаєв, заступник голови правління Правекс Банку;
Валерія Малахова, директором департаменту роздрібного бізнесу Ощадбанку;
Віталій Годун, начальник управління департаменту роздрібного банкінгу Укргазбанку;
Орися Юзвишин, директор департаменту роздрібних клієнтів Кредобанку;
Катерина Личана, начальник управління по роботі з партнерами Глобус Банку.

Модератором круглого столу виступить керуючий партнер "Фінансового клубу" Руслан Чорний.


Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Посилання на перегляд онлайн-трансляції:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх

 

Більше новин про:

У підконтрольній "ДНР" Горлівці зафіксували 12 випадків коронавірусу. Режим пропуску на КПВВ змінять
Жінку з коронавірусом підключили до апарату вентиляції легенів
Новини
"Дарниця" завершила 8 клінічних досліджень нових препаратів 13:30
Вибори у 179 окрузі на Харківщині відбудуться, - ЦВК 13:17
Гривня після вихідних впаде в ціні ще більше. Довідкове значення курсу від НБУ 13:07
У лютому грошова база різко скоротилася 12:59
Суд викликає Януковича на засідання 23 березня 12:37
більше новин
КПП. Фото: mvs.gov.ua
В Україні працюватимуть лише 49 КПП з 219 13:58
У Польщі трапилася перша смерть від коронавіруса: померла жінка 14:36
У Кличка заявили, що Київ не має наміру покривати збитки установ від обмеження масових заходів 13:58
"Дарниця" завершила 8 клінічних досліджень нових препаратів 13:30
Дороги пропонували укладати тротуарною плиткою, - "Укравтодор" про критику тендерної методички 10:31
більше новин
В Україні підтвердили два нових випадки коронавірусу 19:03
Сьогодні НБУ продав $350 млн на міжбанку для стримування курсу гривні 21:48
На коронавірус перевіряють ще одного українця, що приїхав з Європи 12:45
У Польщі трапилася перша смерть від коронавіруса: померла жінка 14:36
Карта коронавірусу. Скріншот: South China Morning Post
Кількість заражених коронавірусом досягла 124 тис. Дані на 12 березня 08:40
більше новин
РНБО розгляне в п'ятницю закриття кордонів і авіасполучення з низкою країн, - Зеленський
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok