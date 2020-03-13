Дружині слідчого Шевцова подарували 600 метрів в центрі Києва, які є речовим доказом у кримінальній справі, - ICTV

Дружині слідчого Шевцова подарували 600 метрів в центрі Києва, які є речовим доказом у кримінальній справі, -

Дружина слідчого Нацполіціі Євгена Шевцова отримала в подарунок нерухомість, що є речовим доказом у справі, яку розслідував її чоловік.

Про це йдеться в програмі "Надзвичайні новини" на телеканалі ICTV.

Як з'ясували журналісти, майно - 600-метрове нежитлове приміщення в центрі столиці - було отримано Шевцовою в той момент, коли на нього було накладено арешт, який пізніше був незаконно знятий за допомогою злочинного угруповання хакерів.

"Цю справу розслідує управління, в якому працює Шевцов. І уявіть: саме його дружина отримує в подарунок той офіс, який фактично є речовим доказом", - стверджує автор.

У сюжеті наводиться коментар відомого журналіста Сергія Іванова, який також вважає, що нерухомість була отримана дружиною поліцейського незаконно.

"Коли дружина чиновника отримує право власності на майно, яке навіть якщо просто здавати в оренду, воно може до півмільйона на місяць приносити, і набуває це абсолютно незрозумілим шляхом, нічого не пояснюючи при цьому, то, як на мене, є всі підстави для відкриття кримінального провадження", - вважає Іванов.

Це справа зацікавила і депутатів: нардеп Олександра Устинова зібрала 50 підписів під зверненням до міністра МВС Арсена Авакова з закликом розслідувати діяльність Шевцова. У відповідь поліцейський вибухнув публічними образами на її адресу. Тим часом журналісти і депутати, які поставили свої підписи під зверненням до Арсена Авакова, пообіцяли і далі тримати цю справу на контролі. Так, Олександра Устинова планує викликати Шевцова на найближче засідання комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Нагадаємо, студія журналістських розслідувань BIHUS.info опублікувала розслідування, присвячене майну дружини Євгена Шевцова - Олені Шевцовій-Дегрик. Журналісти з'ясували, що в 2016 році їй було подаровано нежитлове приміщення площею 587 кв. м за адресою: вул. Шота Руставелі, 16, м Київ. Раніше воно належало бізнесмену Олексію Кікірешку, колишньому президенту футбольного клубу "Арсенал Київ". Але нерухомість була арештована через непогашені банківські кредити Кікірешка. Потім хакери, зламавши комп'ютери приватних нотаріусів, зняли з нього арешт, після чого воно змінило кількох власників і опинилося у власності сім'ї Шевцових.