За добу від коронавірусу померли 326 осіб, захворіли ще 7,7 тис. дані на п'ятницю 13 березня

в той час, як в Україні підтвердили 12 березня ще 2 випадки зараження COVID-19, станом на ранок п'ятниці 13 березня у світі кількість інфікованих коронавірусом зросла порівняно з даними на 12 березня до 131 851 людей, на 7 733 за добу. Про це свідчать дані South China Morning Post. Так, згідно з даними, за добу від коронавірусу померли 326 осіб, таким чином кількість загиблих збільшилася до 4 948 осіб. Дані про коронавірус на п'ятницю 13 Водночас кількість людей, які одужали досягло 69 847 випадків. Після Китаю на другому і третьому місці за кількістю інфікованих перебувають Італія та Іран. В Італії кількість заражених за добу збільшилася на 2 651 людей, всього в країні зафіксовано 15 113 випадків захворювання. Загинули всього 1 016 осіб, з них 189 за добу. В Ірані за добу 958 нових випадків зараження коронавірусом, всього 10 075, загинули 429 людини (за добу 75). Карта поширення коронавіруса Країни, в яких зафіксували коронавірус Країни, в яких зафіксували COVID-19 Статус захворювання та одужання від коронавіруса Раніше Українські Новини повідомляли про найбільш поширені симптомами COVID-19 і що робити, якщо запідозрили їх у себе, а також, що потрібно знати батькам про COVID-19.