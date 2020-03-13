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13 березня 2020, пʼятниця, 08:25 51
Медицина 2020-03-13T08:39:42+02:00
Українські Новини
За добу від коронавірусу померли 326 осіб, захворіли ще 7,7 тис. дані на п'ятницю 13 березня

За добу від коронавірусу померли 326 осіб, захворіли ще 7,7 тис. дані на п'ятницю 13 березня

Ярина Вацяк
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Коронавірус. Скріншот відео Bloomberg Markets and Finance
Коронавірус. Скріншот відео Bloomberg Markets and Finance

в той час, як в Україні підтвердили 12 березня ще 2 випадки зараження COVID-19, станом на ранок п'ятниці 13 березня у світі кількість інфікованих коронавірусом зросла порівняно з даними на 12 березня до 131 851 людей, на 7 733 за добу.

Про це свідчать дані South China Morning Post.

Так, згідно з даними, за добу від коронавірусу померли 326 осіб, таким чином кількість загиблих збільшилася до 4 948 осіб.

Дані про коронавиурсе на п'ятницю 13Дані про коронавірус на п'ятницю 13

Водночас кількість людей, які одужали досягло 69 847 випадків.

Після Китаю на другому і третьому місці за кількістю інфікованих перебувають Італія та Іран. В Італії кількість заражених за добу збільшилася на 2 651 людей, всього в країні зафіксовано 15 113 випадків захворювання. Загинули всього 1 016 осіб, з них 189 за добу.

В Ірані за добу 958 нових випадків зараження коронавірусом, всього 10 075, загинули 429 людини (за добу 75).

Карта поширення коронавірусаКарта поширення коронавіруса

Країни, в яких зафіксували коронавірусКраїни, в яких зафіксували коронавірус

Країни, в яких зафіксували COVID-19Країни, в яких зафіксували COVID-19

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