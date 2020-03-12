Найбільша вуглевидобувна компанія Ахметова в 2019 році збільшила прибуток до 6,7 млрд грн.

"ДТЕК Павлоградвугілля" Ріната Ахметова в 2019 році отримала чистий прибуток у розмірі 6,72 млрд грн, що на 11% вище, ніж в 2018 році. Про це йдеться у фінансовій звітності компанії, яка з'явилася в розпорядженні порталу БізнесЦензор.

Згідно з фінансовим звітом, чистий виторг "ДТЕК Павлоградвугілля" в 2019 році склала 30,9 млрд грн., При тому, що в 2018 році вона становила 36,9 млрд грн.

При цьому, собівартість реалізованої продукції в 2019 році знизилася з 22,58 млрд грн до 18,53 млрд грн.

Як відомо, ДТЕК наполягає на нерентабельності продажу електроенергії на теплових електростанціях і вимагає закрити імпорт електроенергії в країну.

Нагадаємо, з 22 листопада 2019 року Бурштинська ТЕС "ДТЕК Західенерго" оголосила про вимушений простой. Тоді керівник станції Олег Івахів скаржився, що імпорт електроенергії з Росії за двосторонніми договорами замістив електроенергію національних ТЕС. А збільшення частки виробництва "дешевої електроенергії вітчизняних АЕС" знизило ціни для ТЕС.

Як повідомлялося, на Всеукраїнській раді працівником вугільної галузі 25 лютого 2020 року президент Володимир Зеленський доручив обмежити імпорт вугілля і електроенергії в Україні, щоб підтримати вітчизняні вугледобувні компанії.

Як відомо, близько 90% енергетичного вугілля в Україні видобуває ДТЕК Ріната Ахметова. "ДТЕК Павлоградвугілля" - найбільше вуглевидобувне підприємство в складі ДТЕК.