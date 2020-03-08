Венедиктова подала в суд на "Українську правду" та Центр протидії корупції

Тимчасово виконуюча обов'язки директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедиктова подала позов до суду проти видання "Українська правда" та Центру протидії корупції про захист честі та гідності. Про це вона написала в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. "Незважаючи на те, що після відвертої брехні й суто особистісних нападів (ну не подобаюся я їм), я не читаю ні "правду", ні кишенькового "антикорупціонера", справи треба доводити до кінця. У нас судові процеси не швидкі, але шлях здолає той, хто йде", - написала вона. Вона додала, що ставить соціальну мету - показати, що брехня має стати економічно невигідною, і зупинити спотворення самої ідеї контролю громадянського суспільства над владою. "Честь і гідність - це базові принципи. Власна позиція і непродажність. Робота і сплата податків. І моральний стрижень, щоб чітко знати, що ти віддаєш державі і за що, ти у нього повинен питати і вимагати", - додала Венедиктова. З її слів, сума позову - 150 тис. гривень - порівну від кожного відповідача. Як повідомляли Українські Новини, Офіс генпрокурора відмовився відкривати справу про можливі зловживання Венедиктової. Тим часом СБУ і Генпрокуратура підозрюють керівницю київського ДАБК Оксану Попович в махінаціях.