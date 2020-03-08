Італія ввела карантин на півночі країни через коронавірус

Уряд Італії ввів карантин на півночі країни для боротьби з поширенням коронавірусу. Відповідний указ підписав прем'єр-міністр Джузеппе Конте 8 березня, пише DW з посиланням на пресслужбу уряду країни.

За даними агенції новин dpa, обмеження торкнуться більше 10 млн чоловік з 15 регіонів країни, серед яких популярні для туристів місто Венеція і економічний центр Мілан.



Відтепер доступ до ряду провінцій буде обмежений. Приїжджати і залишати їх можна буде тільки через серйозні причини, пов'язані, наприклад, з роботою або сімейними обставинами. Також всередині регіонів буде "обмежена мобільність", тобто люди повинні будуть виходити з будинку тільки "з поважних причин".



Зазначається, що уряд не скасовує авіарейси або рух поїздів у ці регіони. Втім, для подорожі треба мати серйозну причину, тому що поліція може зупиняти пасажирів і питати про мету поїздки.



Ці обмеження триватимуть до 3 квітня, пишуть італійські ЗМІ.



Як повідомляли Українські Новини, Папа Римський проведе недільну службу у режимі онлайн-трансляції через коронавірус.



Крім того, коронавірус в Італії поширюється активніше, ніж у Китаї і Південній Кореї.