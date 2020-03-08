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08 березня 2020, неділя, 09:46 26
Європа 2020-03-08T12:30:01+02:00
Українські Новини
Італія ввела карантин на півночі країни через коронавірус

Італія ввела карантин на півночі країни через коронавірус

Валерия Драгомирова
Карантин, Італія, Коронавірус
Коронавірус. Фото: flickr
Коронавірус. Фото: flickr

Уряд Італії ввів карантин на півночі країни для боротьби з поширенням коронавірусу. Відповідний указ підписав прем'єр-міністр Джузеппе Конте 8 березня, пише DW з посиланням на пресслужбу уряду країни.

За даними агенції новин dpa, обмеження торкнуться більше 10 млн чоловік з 15 регіонів країни, серед яких популярні для туристів місто Венеція і економічний центр Мілан.


Відтепер доступ до ряду провінцій буде обмежений. Приїжджати і залишати їх можна буде тільки через серйозні причини, пов'язані, наприклад, з роботою або сімейними обставинами. Також всередині регіонів буде "обмежена мобільність", тобто люди повинні будуть виходити з будинку тільки "з поважних причин".

Зазначається, що уряд не скасовує авіарейси або рух поїздів у ці регіони. Втім, для подорожі треба мати серйозну причину, тому що поліція може зупиняти пасажирів і питати про мету поїздки.

Ці обмеження триватимуть до 3 квітня, пишуть італійські ЗМІ.

Як повідомляли Українські Новини, Папа Римський проведе недільну службу у режимі онлайн-трансляції через коронавірус.

Крім того, коронавірус в Італії поширюється активніше, ніж у Китаї і Південній Кореї.

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