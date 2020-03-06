"Слугу народу" Бужанського ветерани АТО закидали яйцями і зіпсували костюм

Народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський, який раніше нецензурно обізвав Бородянського за драконівський законопроект про дезінформації і зареєстрував у парламенті постанову про висловлення недовіри екс-генерального прокурора Рябошапке, заявив про напад на нього і атаки яйцями після передачі на одному з телеканалів. Про це Бужанський написав Telegram. Зазначається, що напад стався вчора ввечері. За його словами, кілька десятків чоловіків, озброєних битами, закидали його яйцями. Скріншоти: t.me\/MaxBuzhanskiy\/3258 Як зазначив нардеп, нападники успішно атакували його костюм. Бужанський пише, що нападники "представилися ветеранами полку "Азов". Проте не уточнює, коли саме вони представлялися: до того, як пошкодили костюм, або після. "О 16 годині мене попередили, що готується провокація після вечірнього ефіру "Народ проти". І дійсно, натовп персонажів, чоловік 35-40 з битами, які представилися ветеранами полку "Азов", за допомогою декількох яєць здобули переконливу перемогу над моїм костюмом", – повідомив Бужанський. Нардеп припускає, що напад пов'язаний з відставкою екс-генпрокурора Руслана Рябошапки. "Руслан Георгійович, але вам це все одно не допомогло, вірно?)", - зазначив він. Як повідомляли Українські Новини, раніше нардепи Бужанський і Волошин пропонували Раді проводити засідання російською мовою.