Корисні подарунки. Нові цікаві тенденції до 8 березня

Крім квітів українським жінкам на 8 березня найчастіше дарують вази, дрібну побутову техніку і келихи.

Про це розповіли в національній мережі торгових центрів "Епіцентр".

Крім того, серед найбільш популярних подарунків на 8 Березня - посуд для приготування, дрібна побутова техніка та кухонні дрібниці.

Як відзначають в мережі, в топ-10 найбільш популярних подарунків на 8 березня традиційно входять вази, набори келихів, сковорідки, електрочайники, блендери, мікрохвильовки, посуд для приготування, фени, колажі і рамки для фото.

У кількісному вимірі, за статистикою мережі, подарунок №1 - це вази для квітів і інтер'єру.

Також у переддень 8 березня багаторазово збільшуються продажі сковорідок.

"Попит на них шалено зростає у всіх магазинах мережі саме на початку березня", - зазначає директор напрямку "Деко" Анна Бондарєва. З одного боку, така тенденція обумовлена тим, що українських жінок вважають найкращими господинями і таким подарунком чоловіки намагаються створити їм комфортні умови для приготування їжі. З іншого, подарунки до 8 березня купують не тільки чоловіки, але і дочки, мами, сестри, подруги тощо. І саме ця аудиторія тяжіє до практичності у виборі подарунків.

Нові цікаві тенденції подарунків на свято весни в дрібній побутовій техніці. Так, в перших числах березня цього року помітно зросли продажі приладів для догляду за волоссям (фени, плойки, стайлери), роботів-пилососів, електрогрилей, мультиварок і каво-машин.

В цю групу, до речі, поступово входять і електроепілятори. Тривалий період часу вони вважалися не найкращим подарунком на жіноче свято. Однак, з появою фотоепіляторів, використання яких не викликає неприємних відчуттів, набирають популярність у покупців.

Рейтинг подарунків на 8 березня. Інфографіка: Епіцентр

"У минулому році продажі приладів "для краси" продемонстрували зростання більш ніж 300% в тиждень перед 8 березня", - зазначає керівник напрямку побутової техніки мережі "Епіцентр" Олександр Величко.

Як повідомлялося, Міжнародний жіночий день припадає на неділю, тому українці отримують ще один додатковий вихідний в понеділок, 9 березня.

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