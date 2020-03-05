підписатися на розсилку
24.55 24.94
27.15 27.78
˟
05 березня 2020, четвер, 19:54 6
Судова влада 2020-03-05T20:45:02+02:00
Українські Новини
Венедиктова не призначала прокурорів у розслідуваних ДБР провадженнях , — Офіс генпрокурора

Венедиктова не призначала прокурорів у розслідуваних ДБР провадженнях , — Офіс генпрокурора

Таня Войтюк
Прокурор, ДБР, Ірина Венедиктова, Офіс Генпрокурора
Ірина Венедиктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova
Ірина Венедиктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova

Офис генпрокурора опровергает заявление врио директора ГБР Венедиктовой о неназначении прокуроров в расследуемых ГБР производствах

Офіс генерального прокурора спростовує заяву тимчасово виконуючої обов'язки директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Ірини Венедиктової про непризначення прокурорів у кримінальних провадженнях, розслідуваних ДБР.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу генпрокурора, передають Українські Новини.

"Офіс генпрокурора вважає за необхідне повідомити, що інформація, озвучена т.в.о. директора ДБР І. Венедиктовою на позачерговому засіданні Верховної Ради України 4 березня про нібито непризначення прокурорів в понад тисячу кримінальних проваджень, які розслідуються слідчими ДБР, не відповідає дійсності", - сказано в ньому .

Зазначається, що причиною цьому послужила проблема несвоєчасного направлення слідчими територіальних управлінь ДБР до прокуратури повідомлення про початок досудового розслідування, а також неналежне визначення керівниками ДБР керівника органу прокуратури.

Зокрема, замість регіональної прокуратури визначається Офіс генерального прокурора.

Згідно з повідомленням, це робить неможливим належне і своєчасне забезпечення організації роботи прокурорів у формі процесуального керівництва.

Зазначено, що таким чином, в силу технічних можливостей Єдиного реєстру досудових розслідувань, керівники регіональних прокуратур не бачать цих проваджень, тому відбуваються затримки з призначенням прокурорів.

Зазначається, що це відбувається незважаючи на неодноразово надіслані до ДБР листи про порядок направлення повідомлень про початок досудових розслідувань для визначення прокурорів в зазначених провадженнях.

Офіс генпрокурора додав, що вищевказані обставини не завдали шкоди в будь-якому з кримінальних проваджень і не вплинули на процес збору доказів.

Як повідомляли Українські Новини, Офіс генпрокурора відмовився відкривати справу про можливі зловживання Венедиктової.

Тим часом СБУ і Генпрокуратура підозрюють керівницю київського ДАБК Оксану Попович в махінаціях.

Більше новин про: Прокурор ДБР Ірина Венедиктова Офіс Генпрокурора

Рябошапка не постить, а Баканов намагається: хто з...
Офіс генпрокурора відмовився відкривати справу щод...
ДБР відкрило справу проти НАБУ через справу Гладко...
Прокурор Бердянської місцевої прокуратури попався ...
В Україні будуть забороняти масові заходи через коронавірус
У Чернівцях 5 осіб госпіталізовано через підозру на коронавірус
Новини
Ми будемо інформувати людей про коронавірус в Україні, тому що українська влада мовчить, - Нацкорпус 20:42
Львівська область отримала обладнання для боротьби з коронавірусом 20:32
Жінку в Донецькій області госпіталізували з підозрою на коронавірус 20:25
Венедиктова не призначала прокурорів у розслідуваних ДБР провадженнях , — Офіс генпрокурора 19:54
Рада висловила недовіру Рябошапці 19:51
більше новин
Міністром Кабміну став Немчінов: що про нього відомо 20:42
Президент визнав помилку Геруса, який відкрив імпорт електроенергії з Росії, - Соболєв 10:49
Україна повинна захистити свій ринок від китайського імпорту сталі, - експерти 12:45
ЗМІ знайшли в ДАБК київських Бонні і Клайд: закоханих запідозрили у схемах, здирництві та корупції 13:25
Мітинги під будинком хворого на коронавірус в Чернівцях.Фото: promin.cv.ua
Сусіди хворого на коронавірус українця в Чернівцях під під'їздом вимагають ізолювати його дружину в лікарні 21:13
більше новин
В СБУ відкрили кримінальне провадження проти депутатів через порушення в законопроєкті про землю, - активісти 10:13
Ще шістьох осіб в Україні перевіряють на коронавірус 12:45
Щеплені від кору люди майже не хворіють на коронавірус, - Данилов 14:31
Президент визнав помилку Геруса, який відкрив імпорт електроенергії з Росії, - Соболєв 10:49
Мітинги під будинком хворого на коронавірус в Чернівцях.Фото: promin.cv.ua
Сусіди хворого на коронавірус українця в Чернівцях під під'їздом вимагають ізолювати його дружину в лікарні 21:13
більше новин
Епідемія коронавірусу сталася через витік у китайській лабораторії, – Данілов
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok