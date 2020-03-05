Венедиктова не призначала прокурорів у розслідуваних ДБР провадженнях , — Офіс генпрокурора

Офис генпрокурора опровергает заявление врио директора ГБР Венедиктовой о неназначении прокуроров в расследуемых ГБР производствах

Офіс генерального прокурора спростовує заяву тимчасово виконуючої обов'язки директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Ірини Венедиктової про непризначення прокурорів у кримінальних провадженнях, розслідуваних ДБР.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу генпрокурора, передають Українські Новини.

"Офіс генпрокурора вважає за необхідне повідомити, що інформація, озвучена т.в.о. директора ДБР І. Венедиктовою на позачерговому засіданні Верховної Ради України 4 березня про нібито непризначення прокурорів в понад тисячу кримінальних проваджень, які розслідуються слідчими ДБР, не відповідає дійсності", - сказано в ньому .

Зазначається, що причиною цьому послужила проблема несвоєчасного направлення слідчими територіальних управлінь ДБР до прокуратури повідомлення про початок досудового розслідування, а також неналежне визначення керівниками ДБР керівника органу прокуратури.

Зокрема, замість регіональної прокуратури визначається Офіс генерального прокурора.

Згідно з повідомленням, це робить неможливим належне і своєчасне забезпечення організації роботи прокурорів у формі процесуального керівництва.

Зазначено, що таким чином, в силу технічних можливостей Єдиного реєстру досудових розслідувань, керівники регіональних прокуратур не бачать цих проваджень, тому відбуваються затримки з призначенням прокурорів.

Зазначається, що це відбувається незважаючи на неодноразово надіслані до ДБР листи про порядок направлення повідомлень про початок досудових розслідувань для визначення прокурорів в зазначених провадженнях.

Офіс генпрокурора додав, що вищевказані обставини не завдали шкоди в будь-якому з кримінальних проваджень і не вплинули на процес збору доказів.

Як повідомляли Українські Новини, Офіс генпрокурора відмовився відкривати справу про можливі зловживання Венедиктової.

Тим часом СБУ і Генпрокуратура підозрюють керівницю київського ДАБК Оксану Попович в махінаціях.