Офіс генпрокурора відмовився відкривати справу щодо можливих зловживань Венедиктової

Офіс генерального прокурора відмовився відкривати кримінальне провадження щодо можливих зловживань тимчасово виконуючої обов'язки директора Державного бюро розслідувань Ірини Венедиктової.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Зазначається, що заявник подав до Офісу генпрокурора заяву про можливе скоєння кримінальних злочинів Венедиктовою, яке було вручено уповноваженій особі 12 лютого.

При цьому в доданій до заяви скарзі йдеться про вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 382 (невиконання судового рішення), ч. 1 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу, які не підсудні Антикорупційного суду.

Враховуючи, що відомості за вказаною заявою до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені не були, заявник звернувся до Вищого антикорупційний суду зі скаргою на бездіяльність генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Проте в самій скарзі на бездіяльність генпрокурора вже було зазначено про вчинення злочинів Венедиктовою, передбачених ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 3 ст. 382 (невиконання судового рішення) Кримінального кодексу.

Вказується, що слідчому судді Антикорупційного суду підсудні тільки ті клопотання й скарги з кримінальних проваджень, досудове розслідування за якими здійснює Національне антикорупційне бюро.

Однак у тексті скарги немає жодного посилання на звернення заявника про скоєння злочину в НАБУ, ніяких додаткових документів на підтвердження доводів за скаргою також не додано, зате заявник заявляє про необхідність внесення відомостей до ЄРДР та здійснення досудового розслідування генпрокурором.

Таким чином, перевіривши і оцінивши відомості, зазначені у скарзі, з метою винесення законного і обгрунтованого рішення, слідчим суддею була встановлена непідсудність поданої скарги Антикорупційного суду.

Виходячи з викладеного, скарга заявника про обов'язки генпрокурора внести до ЄРДР відомостей про вчинення злочину не підлягає розгляду в цьому суді.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження про можливе неправомірне призначення Венедиктової на посаду т.в.о. директора ДБР.

Виконуюча обов'язки директора ДБР Ірина Венедиктова призначила своїми заступниками Бабікова і колишнього співробітника Служби безпеки України Олександра Соколова.

28 січня слідчі ДБР почали досудове розслідування за фактом можливого порушення депутатом Верховної Ради Тетяною Чорновол ("Народний фронт") громадського порядку після того, як вона проникла через паркан на брифінг Бабікова.

Раніше в Офісі генпрокурора заявили, що заступник директора ДБР захищав Януковича в суді. заступник Директора ДБР Бабіков заперечує, що він був адвокатом Януковича.