Рубль "завмер" у київських обмінниках

В той час, як долар і євро впали, у четвер, 4 березня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля у середу, 4 березня, не змінився і становить 3,36 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу також не змінився і становить 3,85 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва 5 березня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,36 3,84 Максимальний 3,72 5,00 Мінімальний 2,30 3,70

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з даними на 4 березня на 17,77 коп. до 24,9129 UAH/USD, курс купівлі знизився на 18,67 коп. до 24,5986 UAH/USD.

Тим часом в лютому населення продало валюти на 291,3 млн доларів більше, ніж купило.

Також Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 5 березня, на 4,78 коп. до 24,8908 UAH/USD.

А курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 9 коп. в середу зміцнився на 15 коп. до 24,83 UAH/USD.