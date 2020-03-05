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05 березня 2020, четвер, 11:15 29
Економіка 2020-03-05T13:15:03+02:00
Українські Новини
Рубль "завмер" у київських обмінниках

Рубль "завмер" у київських обмінниках

Анна Рудык
Курс валют, курс рубля, курс рубля в Києві, Курс рубля до гривні
Курс рубля. Фото: pixabay.com
Курс рубля. Фото: pixabay.com

В той час, як долар і євро впали, у четвер, 4 березня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля у середу, 4 березня, не змінився і становить 3,36 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу також не змінився і становить 3,85 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва 5 березня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,36 3,84
Максимальний 3,72 5,00
Мінімальний 2,30 3,70

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з даними на 4 березня на 17,77 коп. до 24,9129 UAH/USD, курс купівлі знизився на 18,67 коп. до 24,5986 UAH/USD.

Тим часом в лютому населення продало валюти на 291,3 млн доларів більше, ніж купило.

Також Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 5 березня, на 4,78 коп. до 24,8908 UAH/USD.

А курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 9 коп. в середу зміцнився на 15 коп. до 24,83 UAH/USD.

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