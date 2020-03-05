В СБУ відкрили кримінальне провадження проти депутатів через порушення в законопроекті про землю, - активісти

У Службі безпеки України відкрили кримінальне провадження проти депутатів, які внесли законопроект №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Про це під час прес-конференції повідомила представниця організації "Народна дія Львів" Ірина Юзик, передають Українські Новини.

Активісти ГО "Народна дія Львів" звернулися до Служби безпеки України з приводу низки кримінальних порушень в контексті розгляду законопроекту 2178-10. Головне слідче управління СБУ 27 грудня 2019 року відкрило кримінальне провадження за статтею 111 Кримінального кодексу України.

"Стаття 111 – це зрада державі. І підозрюються в ній - діючі депутати", - повідомила Юзик.

На прес-конференції в якості спікерів виступили також віце-президент Асоціації фермерів і приватних землевласників Ярослав Кардаш, народний депутат ІХ скликання Оксана Савчук, голова Об'єднаного штабу захисту української землі Ольга Ходаківська та екс-суддя Конституційного суду Віктор Шишкін.

Останній чітко окреслив, що земля не є товаром, бо вона не створюється в процесі виробництва. Шишкін наголосив, що має бути новий Земельний кодекс, а не обрубаний закон на 3,5 сторінки. Він, як член консультативної ради при Конституційному суді, скерував консультативний документ про тлумачення 13,14 статті Конституції, за якими земля є основним національним багатством і об’єктом власності українського народу. А цим законопроектом хочуть змінити Конституцію України, позбавивши народ статусу носія суверенітету і єдиного джерела влади, зазначив Віктор Шишкін.

Депутат Оксана Савчук у свою чергу повідомила, що законопроект був підписаний з порушеннями процедури підписання.

"Було зареєстровано 11 альтернативних законопроектів ... і за 8 хвилин Аграрний комітет в закритому режимі розглянув 11 альтернативних законопроектів. Без фактичного голосування поіменно, без обговорення ... ", - зазначила Савчук.

У своєму виступі Ольга Ходаківська сказала, що вона зі своєю командою зустрічалася з Президентом Володимиром Зеленським, а також з уже екс-прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком та екс-міністром економіки Тимофієм Миловановим, але скасовувати законопроект ніхто не збирається.

Відтак Об'єднаний штаб процес виявлення прямого народовладдя: по всій Україні місцевим радам пропонується прийняти рішення щодо цього питання. Уже зібрано 220 рішень, якими місцеві ради забороняють продаж української землі.

Як повідомляли Українські Новини, 3 березня Верховна Рада на пленарному засіданні продовжить розгляд законопроекту №2178-10 про запуск ринку землі. 13 листопада законопроект підписали в першому читанні. 6 лютого Парламент приступив до розгляду документа в другому читанні. Станом на 3 березня було внесено 1 505 з 4 018 поправок до законопроекту №2178-10