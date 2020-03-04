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04 березня 2020, середа, 21:44 11
Кабмін 2020-03-04T23:00:03+02:00
Українські Новини
Криклій, Малюська, Аваков і Федоров залишилися на своїх місцях, а Пристайко отримав нову посаду

Криклій, Малюська, Аваков і Федоров залишилися на своїх місцях, а Пристайко отримав нову посаду

Елена Новикова
Арсен Аваков, Вадим Пристайко , Кабмін, Верховна Рада, Міністр інфаструктури, Михайло Федоров, міністр внутрішніх справ, Міністр юстиції України, Владислав Криклій, Денис Малюська, Кабмін Шмигаля, віце-прем'єр з цифрової трансформації
Кабмін.Фото: kmu.gov.ua
Кабмін.Фото: kmu.gov.ua

Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету міністрів. Свої посади зберегли Михайло Федоров, Владислав Криклій, Арсен Аваков і Денис Малюська. Також у новому уряді залишився Вадим Пристайко, однак його призначили на нову посаду, передають Українські Новини.

Таким чином, Арсена Авакова перепризначили на посаду міністра внутрішніх справ, Михайло Федоров залишився віце-прем'єром з цифрової трансформації, Владислав Криклій залишився міністром інфраструктури, а Дениса Малюську перепризначили на посаду міністра юстиції.

Вадима Пристайка призначено на посаду віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

За відповідне рішення проголосували 277 депутатів при мінімально необхідних 226.

Як повідомляли Українські Новини, Рада призначила новим прем'єр-міністром віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля.

Раніше повідомлялося про те, що відомо про нового міністра закордонних справ Дмитра Кулебу, нового міністра Кабміну Олега Немчинова і нового міністра оборони Андрія Тарана.

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