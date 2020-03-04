Криклій, Малюська, Аваков і Федоров залишилися на своїх місцях, а Пристайко отримав нову посаду

Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету міністрів. Свої посади зберегли Михайло Федоров, Владислав Криклій, Арсен Аваков і Денис Малюська. Також у новому уряді залишився Вадим Пристайко, однак його призначили на нову посаду, передають Українські Новини.

Таким чином, Арсена Авакова перепризначили на посаду міністра внутрішніх справ, Михайло Федоров залишився віце-прем'єром з цифрової трансформації, Владислав Криклій залишився міністром інфраструктури, а Дениса Малюську перепризначили на посаду міністра юстиції.

Вадима Пристайка призначено на посаду віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

За відповідне рішення проголосували 277 депутатів при мінімально необхідних 226.

Як повідомляли Українські Новини, Рада призначила новим прем'єр-міністром віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля.

Раніше повідомлялося про те, що відомо про нового міністра закордонних справ Дмитра Кулебу, нового міністра Кабміну Олега Немчинова і нового міністра оборони Андрія Тарана.